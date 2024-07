Admiten a trámite el recurso de una familia contra la "manipulación" de libros de texto de Baleares de una editorial

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha admitido a trámite un recurso contencioso interpuesto por una familia contra la "manipulación histórica", según Escuela de Todos, de los libros de texto de Baleares por parte de la editorial Anaya. "Los libros de texto de la asignatura de Lengua Catalana y Literatura de ESO y Bachillerato, de la editorial Anaya, están plagados de manipulaciones históricas, alguna de ellas muy groseras, con el único objetivo de fortalecer el sentimiento nacionalista, crear una leyenda rosa en torno a la Cataluña medieval y acusar a Castilla y a España de buscar deliberadamente la ruina y el declive de Cataluña", ha asegurado este miércoles Escuela de Todos en un comunicado. La familia recurrente, asesorada por PLIS y SCB --asociaciones que forman parte de Escuela de Todos--, ha aportado un estudio que ha detectado, al menos, 31 afirmaciones "carentes de rigor histórico". "El nivel y rigor de las referencias históricas de este libro de texto es tan bajo que sonroja y avergüenza, pues indica que la educación de nuestros hijos depende de profesores que redactan o eligen libros de texto totalmente ideologizados", ha lamentado Escuela de Todos. La familia, según ha continuado la asociación, solicitó a la Conselleria de Educación y Universidades que ejerciera su labor de supervisión de los libros de texto para comprobar su rigor histórico. El ramo autonómico "respondió a la familia que no tenía ninguna obligación de supervisar los libros de texto porque estos no necesitaban autorización previa, queriendo hacer ver, contra lo indicado por la LOE, que previa autorización y supervisión son los mismos conceptos", ha asegurado Escuela de Todos. Ante esta "negativa" de la Conselleria, la familia recurrió al TSJIB pidiendo que Educación ejerciera la supervisión del material didáctico y dictaminara o formara un equipo externo de historiadores que dictamine si, al menos, "estas 31 afirmaciones tienen o no rigor histórico".

