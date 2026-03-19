El cambio de estrategia de Verdeliss en sus redes sociales analizado por un experto: “El contenido deportivo se acabará comiendo al de maternidad”

Verdeliss y su familia, en montaje de 'Infobae' (Instagram)

Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, fue una de las primeras grandes influencers de España. Inició su andadura en YouTube presentando de manera inocente a su familia numerosa, formada ya por ocho hijos, hasta que se convirtió en todo un referente en el sector. Sin embargo, la sociedad ha cambiado mucho desde sus inicios en 2008 y la exposición de menores en redes sociales ha pasado de provocar ternura a ser considerada un peligro.

Con esta guisa, Verdeliss ha podido ver peligrar su principal fuente de ingresos y ha comenzado un cambio cada vez más evidente en sus redes sociales: quitar protagonismo a sus hijos y quedarse con el foco. Una estrategia que comenzó en parte en 2018 con su participación en GH VIP 6, pero que ahora ha cobrado una perspectiva mucho más real con una nueva identidad en la que es noticia por encadenar maratones o correr durante 24 horas. Ya no se muestra como una madre coraje, sino como una deportista que, además, es madre.

¿Pero es real este cambio o simplemente una evolución natural? Para descubrirlo, desde Infobae hemos contactado con un experto en redes sociales, Alejandro Valledor, que ha trabajado en el equipo digital de diferentes marcas, incluso para el programa Operación Triunfo, y también se dedica a crear contenido en sus propias redes, donde da consejos para potenciar el uso de los usuarios de Instagram o TikTok.

Alejandro Valledor en sus redes sociales (TikTok)

A simple vista se observa la diferencia de las redes de Verdeliss desde sus inicios hasta ahora, pero Alejandro Valledor no lo considera un “cambio radical”: “Ha incorporado otra línea de contenido a lo que es su contenido de normal, que solía ser más familia, haul, lifestyle, enseñar su vida... Y quizás dentro de esa vida suya ha encontrado también, naturalmente y como parte de su vida, el running, que ha sabido integrarlo en sus redes".

La sobreexposición de los hijos de Verdeliss

Para Valledor ha sido algo “orgánico”, ya que “poco a poco lo ha ido introduciendo en sus contenidos” hasta acabar en el punto actual: “Aún hay contenido familiar, pero bastantes contenidos de los que sube son relacionados con el deporte”. El propio Gobierno de España planea regular el sharenting, la publicación de imágenes sobre los hijos e hijas en las redes sociales por parte de sus progenitores, ¿pero se ha anticipado a conciencia Verdeliss?

“En algún momento le han llegado las críticas sobre la sobreexposición de sus hijos en redes sociales, pero creo que no ha cambiado su contenido por ese motivo, porque entonces sí que dejaría de enseñarlos en su totalidad”, asegura el experto. Eso sí, puede que hayan tenido algo de influencia: “Quizá sí que le ha hecho reflexionar y ya no solo tanto la parte de enseñarlos, sino qué quieres que la gente vea de ti o sepa de ti”.

Verdeliss junto a su marido y sus ocho hijos en una imagen de redes sociales. (instagram.com/verdeliss)

Su nueva etiqueta

Valledor explica que en el mundo de los influencers la identidad funciona a través de “etiquetas” para categorizar el contenido, como el humor o el lifestyle: “Quizás dentro de esas etiquetas ha querido que la etiqueta principal ahora sea más deportista y no tan centrada en ser madre”. Por otro lado, la naturalidad del cambio parte de que “no se acaba de desligar de la etiqueta de maternidad, familia y conciliación”.

“Aun así, ella también explota mucho esto de: ‘Soy madre de ocho hijos, tengo una familia, tengo una casa y, aparte de mis trabajos de redes sociales, también hago maratones’”, añade, por lo que ahora estaría manteniendo ambas etiquetas: “También lo explota de esta manera de decir: ‘Soy runner, pero también soy madre’”.

Todavía existe una convivencia de ambos tipos de enfoques, pero Valledor augura un cambio: “De alguna forma, el contenido deportivo se acabará comiendo al contenido más de maternidad y de los hijos. Básicamente, número uno, en algún momento esos hijos se van a ir a la universidad o van a empezar a irse de casa. Entonces, ella tendrá que tomar otras líneas de contenido si sigue dedicándose a esto dentro de 10 o 15 años”.

Verdeliss hizo un reto de correr durante 24 horas (Europa Press)

Verdeliss no renuncia a sus raíces

“Quizás sí que alguien llamó a la puerta y le dijo: ‘Hay que empezar a invertir en otra línea de contenido, porque en algún momento esto se va a acabar y, si quieres seguir presente en redes y, si a ti te gusta compartir tu vida, vas a tener que empezar a compartir otro tipo de cosas”, plantea Alejandro Valledor.

No obstante, en el futuro cercano, pese a que haya borrado la mayoría de los vídeos de su canal de YouTube en los que había representados años de su vida, todo apunta a que mantendrá ese ápice de su identidad original: “No lo dejará de lado definitivamente, pero sí que perderá fuerza”.

Una comunidad en aumento

Con todos estos cambios, mantiene 1,6 millones de seguidores en Instagram, ¿pero podría repercutirle y perder a su comunidad original? La clave está en cómo ha hecho el cambio: “Esto en su momento podría haber generado un impacto si lo hubiera hecho de forma drástica, de un día para otro dejar de subir su contenido habitual y haber empezado a subir cosas solo de deporte, sin enseñar nada de los hijos, sin contestar preguntas que hace la gente...”.

La influencer Verdeliss durante una maratón (Instagram)

Verdeliss ha logrado una transición “muy orgánica y muy inteligente”, ya que no solo ha mantenido sus seguidores, sino que ha llegado a más audiencia: “Como lo ha hecho de una forma tan paulatina, ha conseguido que sus fans más fieles no se fueran e incluso llegar a otro tipo de público”. Por tanto, el impacto para Valledor ha sido más positivo que negativo: “Ha llegado otro tipo de público que quizá no la tenía tan controlada o sí que la tenía controlada, pero no encontraba ningún motivo para seguirla”.

Los beneficios para Verdeliss

Esta labor de cambio ha ido en sintonía con las colaboraciones: “Las marcas han sabido ofrecerle oportunidades que en su contenido genérico habitual de hace años no hubieran podido entrar o no se sentían que podían llegar a un público que fuera a conectar con esas marcas”. Con esto ha conseguido que se la relacione “con algo más que una simple madre de ocho hijos”: “Ahora ya es un icono deportista de retos y la gente está esperando a ver cuál será el próximo reto loco con el que nos va a sorprender”.

El imperio de Verdeliss, la ‘influencer’ de los 8 hijos: 1,4 millones seguidores, una marca de éxito y un exigente reto deportivo.

Las maratones en diferentes países y las 24 horas corriendo han dejado el listón para Verdeliss muy alto: “Esto también tiene un poco de peligro, porque en algún momento dejarán de sorprender los retos”. Sin embargo, todavía puede explotarlo: “De momento yo creo que le queda para largo y me parece una muy buena estrategia de contenido llevar su perfil por ese lado”.