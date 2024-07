Azcón sobre Vox y los menores inmigrantes: "No acepto órdagos ni amenazas en mi Gobierno"

Huesca, 9 jul (EFE).- El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha asegurado este martes que no aceptará "órdagos ni amenazas" en relación a las decisiones políticas que adopte en relación al reparto de menores inmigrantes entre las distintas comunidades autónomas, aunque ha advertido de la necesidad de un respaldo financiero del Ejecutivo de Pedro Sánchez para su acogida.

Azcón, que ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación durante un acto celebrado en Huesca en apoyo del comercio, ha respondido así a la advertencia lanzada este lunes por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal de romper los pactos de gobierno autonómicos con el PP en el caso de que se negocie con el Gobierno central la acogida de menores inmigrantes.

Tras señalar que en la práctica totalidad de los casos de menores inmigrantes acogidos hasta ahora en Aragón han sido enviados sin los medios económicos necesarios, el responsable político ha insistido en que la Comunidad aragonesa cumplirá con la legalidad en materia de inmigración, sin atender, ha insistido, a "órdagos y amenazas" que puedan partir de Vox, formación aliada del PP en el Ejecutivo regional.

"Las decisiones que va a tomar el Gobierno de Aragón va a ser las que en cada momento la consejería correspondiente piense que son las más adecuadas tanto para nuestra Comunidad como para España", ha advertido el presidente aragonés, para quien "es una mala idea cuando en política se amenaza o se ponen órdagos encima de la mesa".

A este respecto, ha añadido que "a mí, personalmente, no me gusta y no estoy dispuesto a aceptarlo ni a cambiar las decisiones que yo piense tomar o que la consejería piense tomar porque Vox quiera lanzar un órdago".

Se ha mostrado convencido, por otra parte, de la necesidad de abordar la cuestión de la inmigración ilegal de forma global, así como de la 'insuficiencia' de la conferencia sectorial convocada para este miércoles sobre inmigración para poner un "parche" a una cuestión más amplia en términos políticos.

Por esta razón, ha incidido en la necesidad de que se convoque una Conferencia de Presidentes para abordar la problemática generada por la inmigración ilegal con los objetivos fundamentales de dialogar de forma global sobre esta situación y en términos de suficiencia financiera y de igualdad entre las distintas autonomías. EFE

