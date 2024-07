Feijóo busca abanderar el debate de la inmigración ilegal frente al "populismo" de Vox y la "inacción" de Sánchez

El PP de Alberto Núñez Feijóo es consciente de que la inmigración ilegal es un "problema real" que va a ser más acuciante en los próximos años y cree que hay que dar una respuesta "global", que va más allá del reparto de los menores no acompañados en los que pone el foco el Ejecutivo y del "populismo" del que, a su juicio, hace gala Vox en este tema, según han señalado a Europa Press fuentes del partido. En ese contexto, ante la "inacción" y "dejación de funciones" en la que, según el PP, ha caído el Gobierno y las posiciones maximalistas del partido de Santiago Abascal, que ha hecho de la inmigración una de sus banderas en todas las elecciones, Feijóo quiere liderar el debate migratorio, consciente de que debe abordarse de manera "transversal" y actuando "en origen" para frenar las salidas. En esa estrategia se enmarca tanto la petición del líder del PP de pedir ayuda a la Unión Europea --"Lo que ha hecho Feijóo desde la responsabilidad es hacer lo que el presidente del Gobierno no hace", en palabras de Cuca Gamarra-- como las declaraciones de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, reclamando al Gobierno que despliegue las Fuerzas Armadas para defender las fronteras e impedir la llegada de cayucos a España. Esa propuesta de usar buques de la Armada para combatir la inmigración ilegal ha sido avalada por varios miembros de la cúpula del PP, que ven detrás de la misma una medida con "efecto disuasorio" y "preventivo" frente a las mafias, según las fuentes consultadas. Es más, recalcan que el Ejecutivo de Sánchez también recurrió a la Armada para disuadir cayucos. Sin embargo, la iniciativa esbozada por Tellado ha desatado las críticas del Gobierno y de sus socios, que han acusado al PP de "girar hacia la ultraderecha" y "copiar" a Vox, quien ya llevó al Congreso hace unos meses una propuesta que exigía la presencia de la Armada para frenar la inmigración ilegal y que, según los de Abascal, contó con el voto en contra del Grupo Popular. REPARTO DE MENORES: MÁS MEDIOS Y MÁS DIÁLOGO CON LAS CCAA Ante el debate por los menores no acompañados, los 'populares' creen que el Gobierno busca culpar a las CCAA del PP de falta de solidaridad con ese reparto que se abordará el día 10 de julio en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará en Tenerife. Fuentes del PP advierten de que si el Ejecutivo quiere el acuerdo debe poner medios y recursos encima de la mesa porque los centros de las CCAA están "saturados". De hecho, el líder del PP ya reclamó públicamente esta semana límites a la acogida. En el PP critican que la única solución que ofrece el Gobierno sea repartir a los menores por las CCAA "como si fueran paquetes" y que el Gobierno no tenga abierto un hilo de diálogo con las autonomías sobre esta materia, han señalado fuentes del partido. CREE QUE ES ES EL GOBIERNO EL QUE DEBE "MOVER FICHA" "No se está llamando a los 'barones' del PP", se quejaba estos días un miembro de la cúpula 'popular', advirtiendo que el Ejecutivo no está allanando el camino para buscar el consenso cuando es el que debe "mover ficha". En esta tesitura, las fuentes consultadas enfrían la posibilidad de un pacto sobre el reparto de menores en esa Conferencia Sectorial si el Gobierno no lo acompaña de la financiación pertinente. "Si el Gobierno toma en serio la Conferencia habrá acuerdo. Si va a burlarse, será difícil", han señalado fuentes del Grupo Popular. De la misma manera, desde el entorno del Feijóo han resaltado que es el Ejecutivo el que "ha de poner de acuerdo a los territorios" porque la inmigración "no es una cuestión de políticas orgánicas" de partido sino de "políticas institucionales". "Ésa responsabilidad es del Gobierno de España, no es de Génova", han declarado a Europa Press las fuentes consultadas. CON LA MIRADA PUESTA EN GRECIA E ITALIA El Partido Popular reclama al Gobierno usar todos los medios a su alcance y ofrecer una respuesta "rigurosa" para hacer frente a la crisis migratoria que ya sufre Canarias y que podría empeorar este verano con "avalanchas". Los 'populares' miran hacia Grecia e Italia y destacan que en esos países las patrulleras de Frontex han reducido la inmigración ilegal, según fuentes de la formación. El propio Feijóo ya alertó este miércoles en Cascais (Portugal) ante el PPE que "tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros países con resultados exitosos puede derivar en un efecto llamada". El PP no ha ocultado su preocupación por el aumento de entradas de inmigrantes irregulares que se ha incrementado solo en el último año en un 82%, según Feijóo. Es más, acusa al Gobierno de provocar un efecto llamada con sus políticas migratorias, asegurando que España es un "coladero", en palabras de su portavoz parlamentario. Además, los 'populares' insisten en que Europa no puede ser ajena a este asunto porque las fronteras españolas son también europeas y, por lo tanto, la UE debe ayudar para controlar esa inmigración ilegal, que es, según el partido, un problema "real" para los ciudadanos. ES UN TEMA QUE "ENGORDA AL POPULISMO Y A VOX" Y en ese escenario, fuentes de la dirección del PP consideran que el PP tiene que liderar este debate porque es un tema que "engorda al populismo y a Vox". "Como no gestionemos esto, ya sabéis quién va a crecer, la extrema derecha", resume un miembro del comité de dirección de Feijóo. El propio líder del PP ya trasladó este miércoles en Cascais (Portugal) ante el Partido Popular Europeo (PPE) que su partido debe dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos o la ultraderecha seguirá creciendo. "Los extremismos aparecen cuando el elector no recibe respuestas de las políticas institucionales. La extrema derecha y la extrema izquierda son dos caras de una misma moneda", avisó.

