Rufián critica que el PP pida buques de la Armada ante la inmigración: En vez de combatir a la ultraderecha, la imita

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado al PP que en vez de combatir a la "ultraderecha" opten por "imitarla", después de que los 'populares' hayan propuesto este jueves que se desplieguen buques de la Armada para impedir la llegada de cayucos a España a las costas españolas. "Ojalá pasara como en otros países que combaten y no la imitan", ha reclamado al ser preguntado por el asunto este jueves a su llegada al Pleno del Congreso. A su juicio, si se aplicasen las leyes propuestas por PP y Vox, "los dos mejores jugadores de la Selección Española no estarían jugando en la Selección Española, con lo cual la Selección Española no empataría ni con Andorra", ha ironizado, en referencia a Nico Williams y Yamine Lamal. En concreto, ha sido el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha instado al Gobierno a "desplegar una serie de embarcaciones que impidan a esos cayucos, que ponen en riesgo la vida de las personas al salir al mar, que finalmente lleguen" a España y de esta manera "apoyar a Canarias" frente a una "crisis migratoria internacional" y a pedir ayuda a la UE.

