Feijóo dice a Von der Leyen que en España hay retrocesos en la lucha contra la corrupción y falta imparcialidad en el TC

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este miércoles a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que en España se están produciendo "retrocesos" en la lucha contra la corrupción y hay "falta de imparcialidad" en el Tribunal Constitucional, según ha informado fuentes 'populares'. Feijóo ha mantenido una reunión informal con Von der Leyen en Cascais (Portugal) antes de participar en unas jornadas de estudio que ha organizado el Partido Popular Europeo (PPE) para elaborar estrategias para el mandato 2024-2029. El PP ha informado de que Feijóo y Von der Leyen han coincidido en la necesidad de defender el Estado de derecho en toda la Unión Europea tras la aprobación de la Ley de Amnistía, una norma que, según los 'populares', no tiene cabida en la legislación española ni en la europea, aludiendo al reciente auto del Supremo rechazando amnistiar la malversación del 'procés'. En el encuentro, Feijóo ha trasladado a Von der Leyen los "retrocesos" que, según señalan fuentes del PP, "se han dado en España en la lucha contra la corrupción". Así, ha incidido en que no se pueden rebajar los límites contra esta lacra como, en su opinión, está haciendo el Gobierno español sino que lo que hay que hacer es persistir y endurecer en su lucha con todos los medios disponibles hasta conseguir que desaparezca definitivamente en España y de toda la UE, han agregado el partido. En este sentido, el presidente del PP ha comentado con la presidenta de la Comisión Europea la situación de "falta de imparcialidad" que se vive en España con el Tribunal Constitucional, según han indicado fuentes de la formación. Feijóo ha recordado a Von der Leyen que en el TC hay dos excargos socialistas que se está dedicando a eliminar las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a antiguos compañeros de su formación implicados en el caso de los ERE, en alusión al exministro Juan Carlos Campo y a la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. CONVERSAN TAMBIÉN SOBRE LA INMIGRACIÓN IRREGULAR Asimismo, Feijóo y Von der Leyen han expresado su preocupación por la situación límite que se vive en Canarias, en la frontera sur de Europa, ante la llegada continua de inmigrantes en situación irregular, muchos de ellos menores no acompañados, según han señalado fuentes del PP. Feijóo ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "llega muy tarde" en la resolución de este asunto a pesar de que su partido lleva alertando de lo que iba a pasar desde hace muchos meses, han agregado las mismas fuentes. El propio Feijóo ha desvelado en su intervención en las jornadas del PPE que había conversado con la presidenta de la Comisión Europea de la situación que vive Canarias. "Les puedo asegurar que es una situación límite", ha resaltado.

