Feijóo agotará el plazo para recurrir al TC la amnistía: "Sánchez ha engañado a Puigdemont y él se ha dejado engañar"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes, después de que el Tribunal Supremo haya rechazado amnistiar la malversación del procés y mantenga la orden de detención para Carles Puigdemont, que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha "engañado" al expresidente catalán y él "se ha dejado engañar". Además, ha avanzado que agotará los plazos para recurrir ante el Tribunal Constitucional la "chapuza" de la ley de amnistía pese a que, según ha admitido, su partido tiene "dificultades para aceptar la imparcialidad" del tribunal de garantías. "Vamos a agotar el plazo y es una decisión que hemos adoptado desde hace tiempo y yo creo que nos está dando la razón", ha declarado Feijóo, para añadir que la decisión del Supremo de este lunes "viene un poco a orientar" sobre la norma al apuntar que no se puede aplicar con el delito de malversación. Por eso, Feijóo ha señalado que "parece razonable agotar los plazos y estudiar muy bien esta ley" que, "además de ser una chapuza legal", "sigue presentando grandes dudas". De hecho, ha destacado que "los beneficiarios de la misma parece ser que van a tener que esperar y probablemente no se les va a aplicar, al menos en algunos delitos". En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, el líder del PP ha señalado que su partido tiene claro que esta ley es "inconstitucional" y ha subrayado que el Supremo ha dicho que "lo que se refiere a malversación es inaplicable porque va en contra del derecho europeo". EN LOS TRATADOS EUROPEOS NO SE PUEDE AMNISTIAR LA MALVERSACIÓN Así, ha indicado que en los Tratados europeos la "malversación de fondos públicos no se puede amnistiar por un Estado miembro". "En mi opinión, la desobediencia tampoco se puede considerar constitucional, pero eso ya le corresponde al TC", ha apostillado. Feijóo ha señalado que "las personas que están estudiando el recurso de inconstitucionalidad tenían mucho interés en conocer cuál es la opinión del Tribunal Supremo", como es el caso del PP. "¿Por qué nos vamos a precipitar si tenemos 90 días para hacerlo? ¿Y por qué además no estamos ante una ley cualquiera sino ante una ley que el Supremo ha dicho ayer, oiga, esto no se aplica", ha subrayado, en alusión a la malversación. El líder del Partido Popular ha recalcado que la amnistía no es aplicable en el caso de la malversación pero "queda la desobediencia y otras conductas tipificadas en la ley de amnistía para recurrir" ante el TC. Al ser preguntado si al final Puigdemont no ha conseguido la impunidad porque Sánchez le ha engañado o porque en realidad eso formaba parte del plan del presidente, Feijóo ha respondido: "Yo creo que Sánchez le ha engañado y él se ha dejado engañar". En este punto, ha explicado que las leyes y el ordenamiento jurídico "es el que es", de forma que "por mucho que un legislador nacional intente hacer una ley, si choca contra la Constitución o contra los Tratados europeos eso no se puede hacer". "Lo planteamos desde el principio, no solo nos parece que esa decisión es inmoral, sino que nos parece que es ilegal. La inmoralidad persiste y continúa, porque comprar la presidencia del Gobierno a cambio de perdonar o condonar delitos cometidos por los que te votan, me parece que es una corrupción política sin precedentes en una democracia occidental", ha enfatizado. UN TC "TRUFADO" CON CARGOS DEL GOBIERNO Feijóo ha indicado que "la obligación" del PP es recurrir la amnistía y ha señalado que así lo harán a pesar de que "tienen dificultades para aceptar la imparcialidad" del Tribunal Constitucional, al estar "trufado de dos cargos del Gobierno", en alusión al exministro Juan Carlos Díaz y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. "Nos parece absolutamente inmoral", ha señalado, para indicar que en el reciente acuerdo firmado entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se evitan este tipo de puertas giratorias. De la misma manera, ha indicado que los antecedentes del presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, "no le tranquilizan". Aunque ha dicho que "no ha estado de forma directa en un Gobierno", ha recordado que "ha sido fiscal general del Estado de un Gobierno socialista y miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de un Gobierno socialista". Según Feijóo, para "profundizar en la independencia del TC", como han hecho con el CGPJ, "la primera decisión de regeneración que debería adelantar el presidente del Gobierno" debería ser pedir a Campo y Díez "que presenten su dimisión". Además, Feijóo ha defendido la designación de José María Macías para ocupar la plaza vacante en el Tribunal Constitucional a propuesta de su partido y ha señalado que "no ha tenido ningún cargo en el Partido Popular".

