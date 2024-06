Vox se borra del homenaje a las víctimas del terrorismo por la "hipocresía" del Gobierno al pactar con los "verdugos"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha justificado este jueves su ausencia en el homenaje de las Cortes Generales a las víctimas del terrorismo alegando la "hipocresía" del Gobierno al llegar a acuerdos con los "verdugos", en alusión a EH Bildu. El Congreso acoge este jueves el homenaje, en el que también se vuelven a ausentar algunas de las principales asociaciones, como la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y Dignidad y Justicia (DyJ). Todos apuntan a la presencia de Bildu en la cita, a los que consideran "herederos de ETA". En declaraciones a los medios de comunicación en la Puerta de los Leones de la Cámara Baja, Rodríguez de Millán ha afirmado que la cita es "un mal llamado homenaje" y por eso Vox se ausenta por quinto año consecutivo. "Consideramos que es una enorme hipocresía porque no puede haber ninguna verdad en un homenaje presidido por el Gobierno que más ha traicionado y que más a maltratado a las víctimas en pro de beneficiar a sus verdugos, que ahora han adoptado la forma de partido político", ha indicado. En esta línea, ha afirmado que el Gobierno "celebra los pactos con Bildu, lamenta más la muerte de un terrorista que preocuparse por garantizar la memoria, dignidad y justicia que piden las víctimas, concede beneficios penitenciarios a todos los terroristas, todo menos honrar la memoria de las víctimas y trabajar por el esclarecimiento de esos más de 300 asesinatos que aún quedan por resolver". Además, según la portavoz parlamentaria, el homenaje "equipara a partidos normales con partidos que no lo son". En este sentido, ha arremetido contra Bildu por "llevar a terroristas condenados por delitos de sangre en sus listas". "Creemos que nuestro sitio está aquí (fuera), con las víctimas que también rechazan este homenaje, muchas de las cuales no van a acudir a esta pantomima", ha resumido.

Compartir nota: Guardar Nuevo