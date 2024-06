Prados: "La Txantrea me inculcó los valores del Athletic y ahí me enamoré del club"

Bilbao, 27 jun (EFE).- Beñat Prados aseguró tras ampliar su contrato con el Athletic Club hasta 2031 que fue en la UDC Txantrea, donde se formó entre los 4 y los 14 años, donde le "inculcaron los valores y la filosofia" del equipo rojblanco.

"A partir de ahí me enamoré del Athletic y fue un athleticzale (aficionado del Athletic) más", confesó el navarro en declaraciones difundidas por la entidad bilbaína tras hacer pública esa extensión de contrato.

Prados admitió además que "es increíble" tener garantizada su vinculación hasta 2031 porque su "sueño" era "ser profesional y jugar en el Athletic y en San Mamés".

"Estoy muy contento y con muchísima ilusión porque creemos que vienen años muy bonitos", añadió el centrocampista, de 23 años, quien reconoció además haber tenido "suerte" de haber vivido experiencias como conquistar el título de Copa en su primer año en la elite.

"En pretemporada no sabía si me iba a quedar, pero luché por demostrar que podía aportar mi granito de arena. He podido vivir todo esto que no se me va a olvidar en la vida, pero lo importante es que creo que vienen cosas todavía mejores. No nos vamos a conformar. Queremos más porque creo que tenemos plantilla y un grupo increíble para conseguir muchas más cosas", subrayó. EFE

