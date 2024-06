Sumar defiende que era vital desbloquear el CGPJ, al que incorporan dos vocales, y minimiza las críticas de aliados

Sumar ha defendido que el acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) era necesario y que no hubo ningún problema con el PSOE para incorporar a la terna de vocales dos juristas propuestos por el socio minoritario: el magistrado Carlos Preciado y la fiscal Inés Herreros. Asimismo, fuentes del espacio han sostenido que este acuerdo no va a afectar a la legislatura y relativizan las críticas de socios parlamentarios del Ejecutivo, que ven comprensible en la lógica de reivindicarse de cada a sus bases. No obstante, varias fuentes de la coalición remarcan que aunque la renovación del órgano de gobierno de los jueces es necesaria, el PSOE no puede caer en la tentación de cerrar el capítulo de reformas en el ámbito judicial y son necesarias más iniciativas, sobre todo para combatir la práctica del 'lawfare' y reconectar con sus aliados del bloque de investidura. EL CGPJ ERA UN ASUNTO DE ESTADO Desde la cúpula de Sumar han remarcado que fue el Ministerio de Justicia el que lideró las negociaciones y que estuvieron puntualmente informados de todos los contactos con el PP. Así, han explicado que su papel como socio minoritario era limitado en este asunto aunque han ensalzado la coordinación con el PSOE, dado que por un lado consensuaron una lista de vocales progresistas y por otro se logró frenar la exigencia el PP de que los 'jueces eligieran a los jueces'. En este sentido, han remarcado que la prioridad era terminar con la anomalía democrática que suponía el "secuestro" del PP al CGPJ que se ha prolongado cinco años, dado que Sumar es una formación de Estado. TOTAL AUTONOMÍA PARA PROPONER DOS VOCALES Dentro del plano interno del Ejecutivo, los dos socios acordaron una terna de vocales progresistas en función al peso de cada uno. Ello supuso que Sumar consiguiera proponer dos vocales sin que hubiera vetos a los perfiles que defendieron. Concretamente, Sumar optó por incluir a Carlos Preciado, que consta en la lista de candidatos de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que fue magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y desde 2023 se desempeñó como letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Su otra candidata es Inés Herreros, miembro de la carrera fiscal desde 2004 que fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y actualmente trabajaba con la ex fiscal general Dolores Delgado en la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Otras fuentes de la confluencia de izquierdas replican a las críticas por este acuerdo y rechazan que suponga la vuelta del bipartidismo, como han lanzado varios aliados parlamentarios, al enfatizar que el acuerdo es básicamente el mismo que se intentaba lograr desde hace más de dos años, es decir, cuando Sumar no estaba conformada ni formaba parte del Gobierno. Es más, han enmarcado estas quejas sobre la renovación del CGPJ eran esperadas en parte de sus socios y que cada formación ahora busca dirigir sus discurso de cara a su propio electorado y reivindicar sus capacidad de influencia ante el Ejecutivo. Precisamente Podemos, por medio de su líder Ione Belarra, ha acusado al PSOE de romper con el bloque de investidura y de pretender una "gran coalición" con el PP como "socio" para los principales acuerdos de legislatura. AVISO AL PSOE: ESTO NO BASTA Y DEBE ATREVERSE CON MÁS REFORMAS Sin embargo, varias voces entre los aliados de Sumar han ahondado en que el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces es una buena noticia y cambia algo el panorama en materia de justicia, al equilibrar la correlación de sensibilidades progresistas y conservadoras en el organismos. Pero son conscientes de que hace falta más y que el PSOE no puede limitarse a zanjar con este pacto las reformas en justicia será un problema, dado que sin iniciativas decididas ante el 'lawfare' se ahonda el riesgo de que el electorado progresista ahonde en la desafección. "Será pan para hoy y hambre para mañana", han agregado para dejar claro que la renovación del CGPJ no es regeneración democrática. Precisamente esta mañana el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ya ha apuntado que la remodelación del CGPJ era un avance, pero estaban decidido a impulsar más medidas como la reforma de acceso a la carrera judicial y medidas para evitar que el PP vuelva a bloquear el órgano de gobierno de los jueces. Y lanzaba un mensaje al socio mayoritario del Ejecutivo de que no se "engañe" tras este acuerdo porque el PP no era un "socio fiable", dado que el bloque de investidura era la única vía para sacar la agenda social y legislativa del Ejecutivo.

