Feijóo presume del pacto en el CGPJ y dice que Sánchez "ha cedido" por "desesperación y obligación": "Misión cumplida"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este martes su "satisfacción" por el acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tras justificar este pacto por "lealtad" al Estado, ha subrayado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no ha cedido por convicciones sino por desesperación y por obligación", dado que, a su juicio, las amenazas que ha proferido contra la Justicia solo "conducían al abismo". "Misión cumplida", ha afirmado Feijóo en su comparecencia, después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, hayan sellado en Bruselas un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová. En una rueda de prensa en la sede del PP, y después de las críticas de Vox, ha señalado que lo acordado va en la línea del discurso de investidura que pronunció el 26 de septiembre, que contó no solo con los votos del Grupo Popular "sino también con los votos de Vox, de Coalición Canaria y de Unión del Pueblo Navarra". "Asumo todos los costes que significa el coste de la coherencia política. Creo en la Constitución de mi país, estoy en política para defenderla. Estoy en política para asegurar la independencia del Poder Judicial", ha proclamado, respondiendo así a las críticas de partidos como Vox a ese pacto alcanzado entre PP y PSOE. "PRESIONES DE TODO TIPO" En su comparecencia ha admitido que en este asunto ha recibido "presiones de todo tipo" y ha escuchado "afirmaciones diversas, incluso contradictorias". "Mantenerme firme en la defensa de la independencia judicial, les aseguro que no ha sido fácil. Pero también les puedo asegurar que mi único propósito siempre ha sido preservar, para hoy y para las próximas décadas, la separación de poderes en nuestro país", ha aseverado. Asimismo, y después del ultimátum que lanzó hace dos semanas Pedro Sánchez para renovar el CGPJ, el jefe de la oposición ha apuntado a que este pacto impide que "el Gobierno intentase reventar, en el último instante" un acuerdo como, a su juicio, hizo "en su día" cuando el PSOE presentó una reforma "que dejó sin efecto la independencia judicial". ((HABRÁ AMPLIACIÓN))

