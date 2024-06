Bolaños señala que el acuerdo con el PP hace necesario "un gran consenso" en el CGPJ y en el Parlamento

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y negociador del Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Félix Bolaños, ha destacado que el acuerdo alcanzado este martes con el Partido Popular conlleva que sea necesario "un gran consenso" tanto en el propio órgano de gobierno de los jueces como en el Parlamento para acordar un nuevo sistema de elección de vocales. "Creo que esta propuesta, al garantizar que tiene que contar con al menos tres quintas partes del nuevo Consejo, lo que hace es que refuerza la necesidad de consensos en el seno del Gobierno del Poder Judicial", ha indicado Bolaños en una comparecencia en Bruselas junto a la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, que ha actuado como mediadora. Bolaños también ha destacado que esa propuesta se trasladaría después al Parlamento donde necesitaría mayoría absoluta. El acuerdo firmado por Bolaños y por el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, incluye también una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar el régimen de incompatibilidades entre personas que "ejercen la carrera judicial y que pasan a la actividad política y viceversa", ha remarcado el ministro. También ha destacado que se va a crear una "comisión de calificación" en el Consejo General del Poder Judicial que va a "garantizar" que los nombramientos sean objetivos y se basen en la trayectoria, la experiencia y los méritos. Bolaños ha enfatizado el "enorme valor político" que a su juicio tiene este acuerdo para el país, la sociedad española y también para jueces y magistrados. "En definitiva, para la salud institucional y también reputacional de nuestro país", ha resumido Bolaños, que dijo además que es un acuerdo que beneficia al conjunto de la ciudadanía. SE APROBARÁ TODO EN JULIO Bolaños, asimismo, ha confirmado que tanto la elección de los 20 vocales del CGPJ y los 12 suplentes, así como la aprobación en el Congreso de la proposición de ley para renovar la Ley Orgánica del Poder Judicial se llevará a cabo en el mes de julio. Además, ha dado las gracias a Jourova y al comisario de Justicia Didier Reynders, que participó en varias reuniones como mediador antes que Jourova y también ha agradecido el "esfuerzo" del PP y de su contraparte, González Pons, con el que ha trabajado "duro" para alcanzar el acuerdo. Bolaños también ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "respaldo" en los últimos años, a pesar de que la negociación ha pasado por momentos "muy difíciles". PONS: EN LA LISTA NO HAY "NINGÚN POLÍTICO NI EXPOLÍTICO" Por su parte, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, también ha sacado pecho del acuerdo asegurando que se han alcanzado "todos" los objetivos de su partido, en referencia a la renovación del CGPJ, la regeneración de la independencia de la Justicia y la reforma del modelo para que la participación en el proceso de elección de los jueces sea "real y efectiva". "Hoy la Justicia española es más independiente que lo era ayer e inicia el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos", ha declarado Pons en una comparecencia junto a la vicepresidenta Jourová. El dirigente del PP ha destacado que "sin consenso, el CGPJ no podrá actuar". "O dicho de forma positiva, el Consejo actuará siempre por consenso, sin imposiciones de nadie", ha destacado. Además, ha subrayado que en la lista "no hay ningún político ni expolítico" y ha subrayado que de los 20 vocales, 16 proceden de la carrera judicial o fiscal, además de un letrado del Supremo, una letrada de las Cortes Generales, otra del TC y un expresidente del Consejo Jurídico Consultivo autonómico. "Es una lista de la máxima independencia", ha resaltado. El dirigente del PP ha destacado que con este acuerdo "se eliminan las puertas giratorias entre la política y la judicatura" y ha subrayado que también se incluyen también medidas que afectan al fiscal general del Estado, que no podrá actuar en los casos que le afecten personal y profesionalmente. "No volverá a ser fiscal general del Estado quien no haya estado cinco años fuera de la política", ha apostillado. Además, Pons ha subrayado que con el acuerdo se cumple el plan de calidad Institucional de Cádiz que presentó Alberto Núñez Feijóo en enero de 2023 porque ya ni el Gobierno ni ningún grupo tendrá capacidad de influir en las decisiones que adopte el CGPJ porque las mayorías requeridas serán siempre de tres quintos. EL "PRINCIPIO DE UNA AMISTAD" TRAS DOS AÑOS NEGOCIANDO CON BOLAÑOS Pons ha agradecido el trabajo "muy importante" de la Comisión Europa y ha asegurado que sin esa supervisión el Partido Popular no hubiera firmado el acuerdo con el PSOE, que es fruto de las recomendaciones efectuadas en el informe la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho. Además, ha agradecido a Félix Bolaños el trabajo que durante dos años han realizado juntos. "La verdad es que dos años negociando los dos es casi el principio de una amistad", ha exclamado Pons, quien ha dicho que no ha comparecido con el ministro por si alguien quería hacerles "alguna pregunta un poco más comprometida", que el que tenga que responder "se encuentre lo suficientemente cómodo". JOUROVA CELEBRA EL DESENLACE Jourova, en dos ruedas de prensa consecutivas con Bolaños y Pons, que han optado por comparecer por separado, ha destacado que el acuerdo "significa que España trabajará para implementar las recomendaciones" del informe anual sobre Estado de derecho que publica Bruselas cada verano y que desde 2022 insta a España a resolver este bloqueo. "Este acuerdo ha sido posible porque ambas partes han mostrado su compromiso y disposición para lograrlo y quiero reconocer ese mérito", ha indicado la vicepresidenta comunitaria encargada de Estado de derecho, después de subrayar que el pacto "es clave para cambiar" la situación judicial en España. Preguntada por el papel inédito de mediador que ha asumido el Ejecutivo comunitario en este asunto, Jourova ha querido restar importancia y pedido que se le llame "arbitraje" sino "facilitador" del diálogo entre las partes. En este sentido, ha añadido, ella misma ha participado en otras negociaciones en las que han participado miembros del gobierno y de la oposición de un Estado miembro. "El diálogo puede tener distintos formatos e intensidades pero lo importante es que tenga resultado, y es el caso de España", ha zanjado.

