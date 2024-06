Juzgado archiva la causa por denuncia falsa contra los socialistas Millán y Colomo por supuesta compra de votos en Jaén

El Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el exalcade de Jaén, Julio Millán (PSOE), así como contra la diputada África Colomo (PSOE) como presuntos autores de un delito de denuncia falsa. En concreto, se les investigaba después de que en vísperas de las elecciones de las últimas municipales, durante la jornada de reflexión, el PSOE denunciara en la capital jiennense una supuesta trama de compra de votos por el PP, denuncia que fue archivada tras comprobar que los pantallazos que vinculaban con la supuesta trama a dos concejales del PP en el Ayuntamiento --Antonio Losa y Manuel Palomares--, habían sido manipulados. El responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén ha dictado un auto al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que señala que con las declaraciones como investigados de Millán y Colomo se pretendía averiguar si ambos "tuvieron o pudieron tener conocimiento de la falsedad de los pantallazos en base a los cuales interpusieron la denuncia origen de las presentes actuaciones". En este caso, el juez estima que "no ha quedado acreditado ni tan siquiera de manera indiciaria, o con temerario desprecio a la verdad" que Millán y Colomo presentaran la denuncia sabiendo que los hechos que se ponían en conocimiento de la Policía Nacional eran falsos. Incide el juez en que "en apenas una hora, en la jornada previa a las elecciones, con lo importante que para la libre elección de representantes municipales puede ser una compra de votos, decidieron acudir a la autoridad competente para poner en conocimiento de la misma unos hechos que, de haber resultado ciertos, habrían constituido un grave ataque al proceso electoral". Por tanto, según el responsable del Juzgado, "puede reprocharse a quienes interpusieron la denuncia, cierta falta de perspicacia o de diligencia por no realizar comprobaciones previas", pero en el contexto en el que se produjeron los hechos, "no se aprecia por quien esto suscribe el temerario desprecio hacia la verdad (ni mucho menos, el conocimiento de la falsedad de lo denunciado). Además, el juez rechaza, tal y como han pedido la representación de Losa y Palomares, el que se cite a declarar al concejal del PSOE, José Manuel Higueras, y a otra persona más ya que "no aporta nada relevante ni que pueda hacer cambiar el sentido de la presente resolución". A tenor de lo manifestado por Millán y Colomo, que declararon como investigados el pasado 17 de mayo, y también de cuanto ya se ha practicado en la causa, el Juez establece que "la instrucción está completa y por ello no cabe acceder a la práctica de las nuevas diligencias", que habían sido solicitadas por los denunciantes Antonio Losa y Manuel Palomares. CALUMNIAS En relación con las otras dos personas investigadas en la causa (David M.G. y Roberto M. G.), "sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia y de ulterior y mejor calificación", el juez les atribuye un delito de calumnias al atribuirles la autoría de la manipulación de los pantallazos. Señala el auto que, en días previos al 27 de mayo de 2023, tanto David M. G. como Roberto M.G., "simularon una conversación que atribuía a Manuel Palomares Herrera y a Antonio Losa Valdivieso su participación" en un delito de compra de votos que se castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses. Seguidamente, "hicieron capturas de pantalla de estas conversaciones que atribuían a los indicados Manuel Palomares Herrera y Antonio Losa Valdivieso participación en un acto delictivo y las remitieron, al menos, a Julio Millán Muñoz, candidato a la alcaldía de Jaén". Fue Millán, el que, tras consultar con otros miembros de su formación política, tomó la decisión de interponer denuncia por la aparente comisión de un delito. Añade el juez que estas dos personas procedieron "a la difusión de dichas capturas de pantalla en las que se atribuía a los indicados Manuel Palomares Herrera y Antonio Losa Valdivieso un hecho delictivo que no habían cometido". Por ello, el juez dictamine que sigan las actuaciones contra David M. G. y Roberto M.G. por el trámite de procedimiento abreviado por su presunta participación en un delito de calumnias. En cualquier caso, el auto recoge que "debe ser en el plenario a celebrar en el Juzgado de lo Penal", donde deberán declararse probados los hechos que ahora se le atribuyen a estos dos investigados de manera indiciaria. Asimismo, en el auto se acuerda el traslado de las presentes diligencias, al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones personadas para que, en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. En esta causa, además de Losa y Palomares, también está personado el Partido Popular. Sobre el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en relación con Julio Millán y África Colomo, así como sobre la denegación de nuevas diligencias instructoras solicitadas por la representación de Losa y Palomares, el juez señala que no es una resolución firme y que las partes todavía tienen un plazo de tres días para interponer recurso de reforma ante el mismo juzgado. ANTECEDENTES El Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén decidió en noviembre de 2023 el archivo de la denuncia original interpuesta por el PSOE en vísperas de las últimas municipales. Lo hizo en un auto en el que no se pronunciaba sobre la derivación que tuvo esta denuncia y que se corresponde con la detención de dos vecinos de Jaén por un presunto montaje sobre esa supuesta compra de votos. En ese contexto, la acusación particular ejercida Antonio Losa y Manuel Palomares, a los que en la denuncia de PSOE se vinculaba con la compra de votos, solicitó al juzgado la práctica de varias diligencias, entre las que planteaban la citación como investigado de Julio Millán. Fue el pasado mes de enero cuando el mismo juzgado que ahora finalmente lo citó declarar como investigado rechazó su citación a declarar por el presunto montaje por compra de votos en las pasadas municipales. Lo hizo también en un auto ante diversas diligencias que había planteado la acusación particular. Tres meses después y tras un recurso de reforma planteado ante el mismo juzgado, pero resuelto por el nuevo juez que se ha puesto al frente del juzgado, el pasado 8 de abril se dictó una providencia en la que se citaba a declarar a Millán, Colomo y al secretario de Organización del PSOE-A y parlamentario, Jacinto Viedma. El PSOE recurrió dicha providencia y el juez resolvió manteniendo la citación a declarar como investigados de Millán y Colomo, mientras que la de Jacinto Viedma la dejaba suspenso por su condición de aforado. Ahora, el juez, en su último auto, no hace alusión a Jacinto Viedma.

