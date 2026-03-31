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0-0. España se encalla ante Egipto con su unidad B

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Ginés Muñoz

Cornella de Llobregat (Barcelona), 31 mar (EFE).- España se atascó con su unidad B y empató ante Egipto (0-0), en el RCDE Stadium, en el último amistoso de preparación antes de que se conozca la lista de los jugadores que disputarán este verano el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Con este inesperado tropiezo ante el combinado africano, que venía de golear a Arabia Saudí (0-4) y esta noche hizo un partido defensivo casi impecable en Barcelona, la Roja cede el número 1 del ranking FIFA a Francia, un dato anecdótico para una selección que hasta ahora había ganado 6 de sus 7 partidos esta temporada y que es una de los favoritas para proclamarse campeona del mundo.

Luis de la Fuente hizo diez cambios respecto al once que empezó el partido de la goleada ante Serbia (3-0) -el único que repitió de inicio fue Lamine Yamal- pero a España no se le vio, ni mucho menos, la frescura que tuvo en el primer tiempo ante el combinado balcánico.

Y eso que arrancó con ganas, apretando arriba y merodeando, aunque sin peligro, las inmediaciones de la portería de Shobeir. Sin embargo, sin la movilidad de hombres como Fermín o Álex Baena, a España le costaba desbordar a una defensa egipcia muy ordenada y que empezó a ganar confianza a medida que su rival se iba atascando en ataque.

De hecho, la Roja solo firmó un disparo entre los tres palos en toda la primera mitad. Un tiro en el minuto 13 de Dani Olmo, que colocaba un balón, tras un error en la salida de Yasser Ibrahim, mansamente en las manos de Shobeir.

Incapaz de desbordar por banda, ni con Lamine Yamal por la derecha ni con el debutante Barrenetxea por la izquierda, tampoco encontraba la ayuda en ataque de Pedro Porro y Grimaldo en los laterales.

Y así, poco a poco, Egipto le fue ganando terreno e igualando la batalla por la posesión del balón. Y a punto estuvo de adelantarse en el marcador en una rápida transición conducida por Ashour, que acabó con un tiro al palo de Marmoush, un minuto antes de que el duelo llegara a la media hora.

No mejoró España en a recta final, aunque Ferran Torres rondó el gol en la primera internada por banda izquierda de Grimaldo, que llegando desde la segunda línea ponía un centro raso al segundo palo que Fathy sacaba in extremis para evitar el remate a placer del delantero español.

Con un disparo lejano y desviado de Ashour terminaba un primer acto muy flojo de la Roja, y De la Fuente enfilaba visiblemente contrariado el túnel de vestuarios. Así, decidió hacer cuatro cambios en el descanso.

Pedri, Rodri, Fermín y Víctor Muñoz entraban por Carlos Soler, Fornals, Dani Olmo y Lamine Yamal. Y el partido cambió de un plumazo. Víctor Muñoz habilitaba a Fermín con un pase atrás y el mediapunta del Barça se internaba en el área y armaba un disparo cruzado que Shobeir desvió a corner.

El meta de Egipto también desviaría en la jugada siguiente un remate a bocajarro de Pedri, y la selección africana empezaba a sufrir ante un rival que ya empezaba a ser reconocible.

Con España volcada en el área visitante, llegaba el debut de Joan García, que reemplazaba a David Raya en la portería española para jugar la última media hora, entre la división de opiniones -pitos y aplausos- de un RCDE Stadium que no olvida que el pasado verano dejaba este estadio y la afición perica para fichar por el eterno rival.

Con Joan García como espectador de lujo, porque Egipto apenas era capaz de salir de su propio campo con el balón jugado, España siguió poniendo cerco al área africana. Mosquera cabeceaba alto, Rodri disparaba fuera y el combinado de Hossam Hassan redoblaba esfuerzos atrás para resistir el acoso del anfitrión.

Se unían a la ofensiva española los recién ingresados Yeremi Pino y Borja Iglesias, que intentaba sorprender a Shobeir con una vaselina que se marcha por encima del travesaño. Entre el portero egipcio y el larguero salvarín el gol de falta de Grimaldo a cinco minutos del final y tras la expulsión de Fathy por doble amonestación.

España lo intentó hasta cumplirse el añadido, pero Egipto se defendió con todo hasta el final. Pedro Porro tuvo la última a la salida de un saque de esquina, pero su disparo salió muy desviado.

- Ficha técnica

0 - España: David Raya (Joan García, min.63); Pedro Porro, Mosquera, Huijsen, Grimaldo; Carlos Soler (Pderi, min.46), Fornals (Rodri, min.46); Lamine Yamal (Víctor Muñoz, min.46), Dani Olmo (Fermín, min.46), Barrenetxea (Pino, min.73); y Ferran (Borja Iglesias, min.63).

0 - Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fattouh; Lasheen, Attia; Zizo (Saber, min.82), Ashour (Trezeguet, min.46), Issa (Hassan, min.68); y Marmoush (Abdelmaguid, min.85).

Árbitro: Georgi Kabakov (BUL). Amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes Issa (min.66) y Shober (min.89). Expulsó con doble amarilla al visitante Fathy (min.73 y min.85).

Incidencias: partido amistoso disputado en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ante 35.895 espectadores. EFE

(foto)

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