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Las repescas Bosnia-Italia (1-1) y Rep.Checa-Dinamarca (2-2) se resolverán en los penaltis

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Redacción Deportes, 31 mar (EFE).- Las eliminatorias de clasificación para el Mundial 2026 Bosnia Herzegovina-Italia, en Zenica (1-1), y República Checa-Dinamarca, en Praga (2-2), se resolverán en los lanzamientos desde el punto de penalti.

Ya lograron la clasificación las selecciones de Suecia y Turquía, que ganaron a las de Kosovo en Pristina (0-1) y Polonia en Solna (3-2), respectivamente. EFE

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