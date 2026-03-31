Las repescas Bosnia-Italia (1-1) y Rep.Checa-Dinamarca (2-2) se resolverán en los penaltis

Redacción Deportes, 31 mar (EFE).- Las eliminatorias de clasificación para el Mundial 2026 Bosnia Herzegovina-Italia, en Zenica (1-1), y República Checa-Dinamarca, en Praga (2-2), se resolverán en los lanzamientos desde el punto de penalti.
Ya lograron la clasificación las selecciones de Suecia y Turquía, que ganaron a las de Kosovo en Pristina (0-1) y Polonia en Solna (3-2), respectivamente. EFE
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