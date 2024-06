Sumar aboga por una nueva financiación que valore todas las especificidades de las CCAA y vinculada a una reforma fiscal

Sumar considera que la reforma de la financiación autonómica debe atender a las distintas especificidades de las comunidades, que ataje situaciones de infrafinanciación que arrastran varias autonomías, y apoyarse también en un nuevo modelo fiscal que aporte más ingresos. En este sentido, defienden que es compatible atender la singularidad de Cataluña con una mejora del conjunto del sistema, pero también de otras autonomías. Por tanto, han remarcado que hay que dejarse de partidismo, centrarse en criterios técnicos y apelan a que el PP también debe asumir que la financiación de las comunidades debe revisarse. Después de que Compromís y Chunta Aragonesista advirtieran de que no darían apoyo a cualquier iniciativa que implicara solo la financiación singular de Cataluña, fuentes de Sumar enfatizan que su posición es clara y que son defensores de una reforma global del sistema. De esta forma, detallan que ya en el acuerdo de coalición abogaron por incluir el compromiso de reforma de la financiación y se hizo mención al caso de la Comunidad Valenciana, dado que objetivamente es la autonomía que está a la cola en materia de financiación. Así, ahondan en que no hay controversia en este punto dado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó claro que una financiación singular para Cataluña (que apoyan porque así figura en su Estatuto de Autonomía) es perfectamente compatible con mejores recursos para todas las comunidades. De esta forma, apuntan también, por ejemplo, que Andalucía tiene que ver reconocida en un cambio de modelo su estatus de autonomía con mayor volumen de población, mientras que en otras CCAA hay que ponderar si tienen una población más envejecida o la dispersión geográfica, que conlleva un encarecimiento del coste de prestación de los servicios públicos. No obstante, Sumar ve clave vincular una mejora de los recursos para las autonomías con el despliegue de una reforma fiscal, dado que el modelo tributario español está "anticuado" y se requieren más ingresos.

