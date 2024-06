Clavijo lamenta que ni Europa ni España tienen respuesta frente a la llegada de menores no acompañados a Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado este jueves que "ni Europa ni España" tienen respuesta frente al auge migratorio en la ruta atlántica ni la llegada de miles de menores no acompañados a Canarias. Tras reunirse con funcionarios del Servicio de Acción Exteriores responsables del área de Sahel, de Mali, Mauritania, Senegal y Gambia, el presidente insular ha recalcado que se ratifican las previsiones de que hasta finales de 2024 habrá un incremento migratorio "sin precedentes", después de que en los primeros meses del año se estén triplicando la llegada de migrantes a las islas. "Les hemos trasladado la preocupación a las instituciones europeas también sobre los menores no acompañados. Europa no tiene respuesta y por lo visto España tampoco. Estamos muy preocupados porque podemos encontrarnos de aquí a final de año entre 11.000 o 12.000 menores", ha expuesto en declaraciones a la prensa. Clavijo ha lamentado la inacción europea en materia de cooperación y ha indicado que no hay previsión de desplegar la agencia de fronteras, Frontex. "Con ese escenario lo que es la aventura Canarias en los próximos meses es francamente complicado", ha admitido. En este sentido, frente a la inestabilidad en la región del Sahel y el "enfriamiento" de las relaciones con Marruecos, Clavijo ha señalado que "todo hace indicar que este verano habrá una afluencia desmesurada" de migrantes, que desborda la capacidad de respuesta de Canarias.

