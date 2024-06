Valencia considera que la ley de Concordia no tiene "nada que ver" con la de Aragón y critica la "politización" del TC

El PP y Vox consideran que la Ley de Concordia que han presentado en Les Corts "no tiene nada que ver" con la norma que suspendió la ley de Memoria Democrática de Aragón y que el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente. Los síndics de PP y Vox, Miguel Barrachina y José María Llanos, han crritcado la politización de la justicia y del tribunal. Así lo han hecho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics de este martes, en la que Barrachina ha asegurado que la ley de Concordia ""no solo preserva los derechos de todas las víctimas reconocidas, sino que amplía ese reconocimiento y trato a los crímenes después en democracia". "Las familias de víctimas de ETA tienen el mismo derecho a seguir peleando por la memoria de sus familiares. Es una norma tremendamente respetuosa con todas las víctimas", han manifestado. Barrachina ha señalado que, en el caso de Aragón, no se ha aprobado una norma nueva, sino que se ha derogado la existente, pero igualmente se ha preguntado si "no pueden derogarse normas del socialismo". En este sentido, ha remarcado que la de Concordia es una "magnífica ley respetuosa con todas las víctimas" y creen que así lo entenderá el Gobierno. Mientras, el síndic de Vox, José María Llanos, ha considerado que el TC es un tribunal "politizado" y ha considerado que la paralización de la ley aragonesa forma parte de una "politización" de la justicia. De igual manera, ha considerado que esta ley "no tiene nada que ver o muy poco con la de Aragón" ya que en el caso valenciano se aprueba una nueva Ley de Concordia que "acoge la igualdad de todos los españoles y considera exactamente igual a todas las víctimas". Además, también ha indicado que la norma valenciana mantiene el reconocimiento de los vestigios y se permiten terminar las exhumaciones en marcha. "Entendemos que nuestra ley de Concordia no es comparable con la de Aragón", ha agregado. PSPV Y COMPROMÍS Por parte del PSPV, José Muñoz ha reprochado a Mazón que ha "retrasado" la aprobación de esta ley para que no coincidiera su debate con el de las elecciones europeas y ha señalado que ahora tiene "una oportunidad para paralizar y retirar la ley en la Comunitat Valenciana". El síndic ha señalado que "los precedentes son muy negativos tanto en materia internacional" como por la respuesta judicial. "Desde aquí le decimos al presidente del PP más radical de toda España" que se "enmiende a sí mismo la plana". De hecho, ha señalado que "el PP solo está acertando cuando está rectificando". Por parte de Compromís, la portavoz adjunta Isaura Navarro ha señalado que a la ley valenciana le espera "el mismo futuro" que a la aragonesa, ya que la de Concordia es una "clara vulneración de la Constitución Española". Navarro ha señalado que esta ley es "vulneradora de tratados en materia de derechos humanos" y que "por encima del resto está el derecho internacional humanitario".

Compartir nota: Guardar Nuevo