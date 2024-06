Interior defiende sus nombramientos de generales tras el fallo del Supremo que da la razón parcialmente a De los Cobos

El Ministerio del Interior ha defendido este martes el proceso de nombramientos de generales en la Guardia Civil tras el fallo adelantado por el Tribunal Supremo en el que da la razón parcialmente al coronel Diego Pérez de los Cobos en su intención de ser nombrado general de Brigada. Según han informado fuentes de Interior, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska esperará a conocer la sentencia adelantada por el Supremo, si bien señala que "todo indica que será necesario retrotraer las actuaciones a algún punto concreto del proceso de ascenso". De esta forma, Interior asume que tendrá que "corregir el error formal que haya podido detectar el Supremo y volver a acordar el ascenso a general anulado, trámite en el que la Dirección General de la Guardia Civil volverá a proponer, como ha hecho hasta ahora, al candidato más idóneo para el cargo". El Tribunal Supremo (TS) ha estimado parcialmente los recursos que presentó el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos contra los reales decretos de nombramiento de tres generales del Instituto Armado y los anula por segunda vez, después de que el Gobierno volviera a aprobarlos tras ser invalidados ya el año pasado. "En cuanto la sentencia del Supremo sea notificada al Ministerio y pueda conocerse su contenido completo, el departamento procederá a ejecutarla en los términos que señale la resolución del Supremo", han añadido desde Interior en una primera valoración por la decisión de la Sala Tercera que, dice, "todavía no ha notificado al Ministerio". Fue en septiembre de 2023 cuando el Supremo dio la razón a Pérez de los Cobos contra la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de no proponer al Consejo de Ministros el ascenso a general de Brigada de Diego Pérez de los Cobos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó entonces los recursos planteados por el coronel contra tres reales decretos con nombramientos de generales de la Benemérita, de octubre de 2021, al considerar que fue relegado en estos ascensos. Los magistrados anularon dichos nombramientos y ordenaron retrotraer los procedimientos para que se emita el informe del director general de la Guardia Civil previsto en el artículo 67.2 de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil. Dicho precepto, en concreto, establece que "las evaluaciones para el ascenso por elección a los empleos de general de brigada y de coronel serán realizadas por el Consejo Superior de la Guardia Civil y elevadas al ministro de Defensa por el director general de la Guardia Civil, quien añadirá su propio informe". No obstante, el Gobierno volvió a aprobar el ascenso de los tres generales de la Guardia Civil anulados por el Supremo y los publicó en el Boletín Oficial del Estado del pasado 6 de diciembre, festivo por el Día de la Constitución. El Supremo ahora ha anulado estos reales decretos. De esta forma, el coronel Diego Pérez de los Perez mantiene su pulso para conseguir el ascenso a general antes de su jubilación en los próximos meses. Previamente, consiguió que el Supremo anulara su cese como jefe de la Comandancia de Madrid por un informe remitido a una juez sobre la posible relación de una manifestación del 8M y el inicio de contagios en la pandemia de coronavirus.

