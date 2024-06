El PP avisa que la negociación del CGPJ llegará a "buen puerto" si "en paralelo" se avanza en la despolitización

El portavoz de PP, Borja Sémper, ha avisado este martes que la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "llegará a buen puerto" si tienen garantías de que "se avanza también en paralelo" en la despolitización y en "ensanchar los espacios de independencia del órgano del gobierno de los jueces". Dicho esto, ha admitido que están esperando a conocer cuál es la "respuesta" del PSOE. En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha asegurado que al PP le gustaría "que la posición de Pedro Sánchez fuera la misma que tenía antes de ser presidente del Gobierno" cuando "defendía la elección por los jueces del órgano del gobierno de los jueces". En este punto, ha reconocido que a su partido le gustaría que el jefe del Ejecutivo "flexibilizara su postura actual y volviera a una posición más razonable". Según ha añadido, el PP se mantiene en su posición y está "dispuesto a seguir negociando con el PSOE" con la mediación de la Comisión Europea. "Y esta negociación llegará a buen puerto si tenemos alguna garantía de que se avanza también, en paralelo, en ensanchar los espacios de independencia del órgano del Gobierno de los jueces", ha declarado, para avisar que si al final se "materializa" lo que planteó Sánchez para que el Gobierno sea el que "elija a los miembros del Tribunal Supremo" no habrá acuerdo. Por el contrario, ha reiterado que si la negociación va encaminada a "garantizar y fortalecer la independencia de los jueces y tribunales, y en este caso del Consejo General de Poder Judicial, habrá acuerdo" entre PP y PSOE. Sémper ha asegurado que el PP apuesta por una posición "constructiva" para renovar el Consejo porque cree que España "necesita fortalecer la independencia de los jueces". "Y probablemente esto sea un escollo en relación con el PSOE y con Pedro Sánchez, pero es nuestra posición y ésta es una posición inflexible", ha advertido. "ESPERANDO A CONOCER CUÁL ES LA RESPUESTA DEL PSOE" Sémper ha recordado que las instituciones europeas tienen la propuesta del Partido Popular que, según ha dicho, "coincide muy mucho con lo que piensa Europa". "La tendencia en la Unión Europea en materia de independencia de los jueces y los órganos del Gobierno de los jueces está más cercana a lo que defiende el PP que lo que defiende el Partido Socialista Europeo de España", ha indicado. En este punto, ha recalcado que la clave es si el PSOE está dispuesto a avanzar en esa independencia judicial, una respuesta, que según ha dicho, aún están esperando. "Bruselas tiene la propuesta del Partido Popular, la conoce y lo que yo creo que estamos es esperando a conocer cuál es la respuesta del PSOE", ha abundado. Dicho esto, Sémper ha dicho que al PP le parece "inaceptable que un presidente del Gobierno se mueva en términos de chantaje y de ultimátum". "Pero lo mismo que le digo esto, le digo que no nos afecta en absoluto su chantaje y su ultimátum", ha apostillado. DICE QUE LA POSICIÓN DEL PP ES "UNÍVOCA" Sémper ha indicado que si están negociando es porque quieren que "esa negociación llegue a un puerto". "Sería muy torpe por mi parte contarle a usted que estamos dispuestos y a que no estamos dispuestos. Con lo cual, vamos a intentar mantener el rigor y la seriedad", ha apostillado. El portavoz del PP ha insistido en que si se va en la línea de que "los jueces sean independientes y no estén sujetos al manoseo político habrá acuerdo" entre ambos partidos y, "en caso contrario no lo habrá". Al ser preguntado por el hecho de que haya sectores del PP, como el partido en Madrid, que sea reacio a cualquier acuerdo con el Gobierno de Sánchez, Sémper ha subrayado que "la posición del Partido Popular en relación con esto es unívoca", dado que "todo el Partido Popular, de arriba a abajo" y "de izquierda a derecha" cree que tienen que "garantizar la independencia del órgano de gobierno de los jueces". "Y esto sí que somos uniformes y estamos absolutamente unidos. No hay discrepancia alguna en esta materia", ha zanjado.

