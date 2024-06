Rueda, escéptico ante la opción de cerrar una moción de censura en Ourense, achaca "postureo" a PSOE y BNG

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, se ha mostrado este lunes escéptico ante la posibilidad de que prospere una moción de censura en Ourense que permita apartar al regidor, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) de la Alcaldía. "Creo que esto va mucho más de postureo de PSOE y BNG que de otra cosa", ha advertido. A la espera de que prosigan las negociaciones esta semana en el ámbito local y después de que el BNG se mostrase dispuesto la pasada semana a facilitar una moción de censura siempre que la Alcaldía quedase en manos de alguien del PSOE, Rueda ha sido preguntado acerca de si la dirección autonómica del partido estaría dispuesta a permitir que hubiese un regidor socialista en la ciudad de As Burgas. Al respecto, tras puntualizar que "al final la decisión es de los concejales", ha defendido que, bajo su punto de vista, "cuando las cosas se quieren hacer bien se hacen de otra manera", y sin pronunciarse expresamente sobre la posibilidad de permitir que un socialista tomase el bastón de mando municipal, ha reprobado que el BNG ponga como condición que la Alcaldía no sea para el PP. Rueda ha rechazado la "línea roja" del "partido menos votado" en las últimas municipales en la ciudad de As Burgas --el PP fue el segundo en número de apoyos tras D.O.-- y ha subrayado que "esos cordones sanitarios a los que es tan aficionado el BNG" lo que demuestran es que "son muchas las ganas de hablar, de marcar postura, pero muy pocas las de solucionar problemas". "ASÍ NO SE HACEN LAS COSAS" También se ha referido al PSOE, antes de recordar que los socialistas son "los mismos" que un año atrás, mientras rechazaban de forma pública a Jácome, "estaban negociando con él en párkings cuando creían que estaban fuera de vista de los fotógrafos" --en relación a la fotografía de José Manuel Lage Tuñas con Jácome en el aparcamiento del Gaiás--. "Mientras, el partido con menos apoyos en las municipales dice que, de entrada, no tenemos ningún derecho a nada. Así no se hacen las cosas. Creo que esto va mucho más de postureo por parte del PSOE y del BNG que de otra cosa", ha zanjado.

