PNV no cree que el resultado electoral "interfiera" en la negociación con PSE, que va "a buen ritmo"

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, no cree que el resultado electoral de los comicios europeos de este domingo "interfieran" en las negociaciones con PSE-EE de cara a conformar un Ejecutivo de coalición en Euskadi, que van a "buen ritmo". En declaraciones a Radio Popular y Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la dirigente jeltzale ha analizado los resultados de las elecciones europeas de este domingo en las que EH Bildu, integrado en la coalición Ahora Repúblicas, ganó los comicios en Euskadi, con el 26,4% de los votos, seguido del PSE, con el 25,92% de sufragios. Por su parte, el PNV, integrado en la coalición CEUS, con un 22,40% del apoyo descendió al tercer puesto, tras perder 11,52 puntos. Atutxa, que ha valorado por contra que la formación jeltzale mantenga a su representante en el Parlamento europeo, ha defendido que el PNV ha cumplido así su objetivo tras una campaña electoral en la que "se ponía en duda" esta cuestión. "Primer objetivo cumplido pese a que, como ya reconocimos ayer, esperábamos tener mejores resultados, o son mejorables por lo menos", ha reconocido. Por otro lado, ha advertido de la alta abstención y ha incidido en que casi todas las participaciones en las elecciones están siendo "cada vez más bajas en muchos países", lo que se une al hecho de que "la extrema derecha o los partidos más extremistas están consiguiendo mejores resultados". Además, ha sostenido que cuando "la polarización es tan extrema en el Estado, también informativa", eso condiciona "ese voto útil que cada vez se impone más en cualquier tipo de elección". Por otro lado, ha reconocido que en la reunión de este lunes de la Ejecutiva del PNV se "estudiarán" los datos y el hecho de que la formación jeltzale quedara como tercera fuerza en Euskadi, aunque ha incidido en que "es más importante saber exactamente por qué nuestro electorado más tradicional, el más clásico, sigue absteniéndose y sin salir de casa". "No conseguimos que nuestro propio electorado se anime a ir a votar", ha lamentado. En este contexto, ha considerado que el PNV ya viene reflexionando sobre esta tendencia desde las elecciones municipales y forales del pasado año y que quizá "no se supo leer" tras los comicios autonómicos de 2020, que supusieron "un primer aviso". Cuestionada por la posibilidad de que el PSE quiera hacer valer su buen resultado electoral en las negociaciones para conformar un Ejecutivo en Euskadi, Atutxa ha asegurado que ambas formaciones saben "distinguir muy bien" los resultados de cada elección y "qué capacidad de negociación" les da por lo que no tendrán influencia. Además, ha subrayado que "las negociaciones están muy avanzadas, van a buen ritmo y por los canales que tienen que seguir". "No creo que vayan a interferir", ha añadido. Por último, ha reconocido que "no hay una fecha" para anunciar el acuerdo, aunque el 20 de junio se producirá la sesión de investidura de lehendakari y ambas formaciones deben consultar a sus bases los términos del acuerdo. "Va a ser cuestión de días", ha finalizado.

