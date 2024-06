El PP gana en las tres provincias aragonesas y casi todas las ciudades y Borja Giménez Larraz ya es eurodiputado

La candidatura del PP a las elecciones europeas del 9 de junio ha sido la más votada este domingo, 9 de junio, en el conjunto de España, ganando a las restantes candidaturas en las tres provincias aragonesas y en nueve de los diez municipios más poblados de la Comunidad Autónoma. Borja Giménez Larraz, que concurría en el puesto número 19 de la lista electoral, ya es eurodiputado electo. "Hemos ganado las elecciones", ha afirmado en un breve y sencillo acto de noche electoral el presidente de este partido y jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, quien ha puesto de relieve que el PP ha ido incrementado su ventaja respecto al PSOE desde las elecciones de 2019. Giménez Larraz representará a España y a la Comunidad Autónoma durante los próximos cinco años, como también la altoaragonesa Rosa Serrano, quien ocupa el puesto número 18 de la lista electoral del PSOE. Los restantes partidos no tendrá eurodiputados de Aragón en la próxima legislatura del Parlamento Europeo. En su intervención ante la militancia, Giménez Larraz ha manifestado que "los aragoneses han sabido valorar el proyecto sólido, solvente y moderado" del PP, también su capacidad de gestión. Por su parte, la eurodiputada electa del PSOE Aragón, Rosa Serrano, ha asegurado que trabajará "para que Aragón siga mirando a Europa como proyecto de futuro". Ha agradecido a la militancia, a los simpatizantes y a quienes han confiado en el PSOE, "no solo su voto, sino también su compromiso social y político", tanto en esta jornada como durante las últimas dos semanas. El candidato de Sumar Aragón, Miguel Martínez Tomey (CHA), ha lamentado que, a pesar de lanzar un "mensaje claro y acorde" con los tiempos durante la campaña electoral, no se han alcanzado los objetivos de la formación. Ha considerado que el resultado de las elecciones a la Eurocámara supone un "avance de la extrema derecha", algo que ya ha tenido "consecuencias" en Francia, donde el presidente, Emmanuel Macron, ha anunciado la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas. El número 1 de Existe, Tomás Guitarte, ha lamentado que la formación política no haya conseguido ningún escaño en las elecciones europeas, aunque ha apuntado que esto "no es el fin de la coalición". "Se ha confirmado lo que avanzaban los sondeos, que se iba a votar en clave nacional. Creo que hemos dado un paso adelante, hemos cubierto una etapa que sentíamos la obligación de intentar; teníamos la obligación moral de intentarlo todo en defensa de Teruel, de Aragón y de la España vaciada, y queríamos que se supiese que en esta España actual hay problemas que pueden tener solución", ha expuesto. El presidente de VOX Teruel y vocal del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, Alejandro Nolasco, ha celebrado el "crecimiento exponencial" de su partido, que es "coherente en el tiempo". Desde Teruel, donde el dirigente de VOX ha seguido el escrutinio, ha detallado que su partido ha crecido tres puntos a nivel nacional, los mismo que en Aragón y casi cuatro en la provincia turolense, donde "más concretamente hemos logrado un 20 por ciento más de votos" que en la anterior cita electoral. "El crecimiento es exponencial en todo Aragón", ha resumido Nolasco, quien ha señalado que cuando VOX se presenta a unas elecciones, "se supera, se consolida y sigue en ascenso". VOTOS POR CANDIDATURAS Con el 100% escrutado, el PP ha obtenido en Aragón 193.520 votos, el 37,16% del total, casi 16 puntos más que en las elecciones europeas de 2019, mientras que el PSOE ha conseguido 157.176 papeletas, el 30,18%, seis puntos menos que en los anteriores comicios. VOX ha cosechado 60.070 votos, el 11,53% de los votantes, aumentando sus apoyos un 3,63 por ciento, mientras que la agrupación de electores 'Se acabó la fiesta' irrumpe en el Europarlamento con tres escaños, aportando los votantes aragoneses 26.512 votos, el 5,09%, por encima de partidos que tienen presencia en las instituciones aragonesas desde hace años, como Sumar y Podemos. Además, Sumar Aragón ha recibido el apoyo de 26.443 electores aragoneses, el 5,07%, y Podemos 15.765 papeletas, el 3,02%. El portavoz de Aragón Teruel Existe en las Cortes autonómicas, Tomás Guitarte, ha conseguido 15.177 papeletas, el 2,91%, quedándose fuera de la cámara europea, pese a ser el cabeza de lista de la coalición Existe. Tampoco ha sido elegido el candidato de CHA, Miguel Martínez Tomey, quien se situaba en el puesto número 11 de la candidatura de Sumar. Ciudadanos se ha desplomado, pasando de los 114.566 apoyos en 2019 a los 4.600 actuales, en Aragón, con un 16,43% menos de votos que en las anteriores elecciones europeas. En Aragón, la participación electoral ha sido del 52,86% este 9 de junio, con 523.851 votos emitidos, un 12,9% menos que en la ocasión anterior, y la abstención se ha situado en el 47,13%, con 467.067 electores que han rehusado votar. Los votos nulos suman 3.188, el 0,60%, los válidos son 520.663, el 99,39%, y los votos en blanco son 4.517, el 0,86%. En el conjunto nacional, puesto que la circunscripción en las elecciones europeas es única, el PP ha obtenido 22 escaños, de un total de 61 en juego, con 5.963.074 votos, nueve escaños más que en 2019, mientras que el PSOE ha conseguido 20 eurodiputados, uno menos que en la legislatura que ahora termina, con 5.261.293 papeletas. Además, VOX ha pasado de dos a seis escaños, con 1.678.218 votos; Ahora Repúblicas tres eurodiputados, con 856.500 sufragios; Sumar tres escaños, con 811.545 apoyos ciudadanos; Se Acabó La Fiesta entra en el Europarlamento con tres diputados y 800.763 papeletas; Podemos, dos escaños y 571.902 votos; Junts, un eurodiputado, dos menos que en 2019, con 443.275; CEUS un escaño, con 281.064 votos; y Cs ha perdido todos sus escaños, pasando de ocho a cero, con 121.031 papeletas. Aragón ha tenido representación en Bruselas desde 1986: Inés Ayala y Mateo Sierra (PSOE), Joaquín Sisó, María Antonia Avilés, Luisa Fernanda Rudi y Verónica Lope (PP), los aragonesistas Manuel Escolá y Juan Manuel Ferrández y el co-fundador de Podemos Pablo Echenique. La legislatura pasada la socialista Isabel García Muñoz fue la única eurodiputada aragonesa y, en la próxima estarán Borja Giménez Larraz (PP) y Rosa Serrano (PSOE) quienes representen a España y Aragón en la Eurocámara.

