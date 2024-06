Planas defiende que Espadas "merece todo el apoyo" y asegura que "no es tiempo para el ánimo bajo ni la desesperanza"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el socialista Luis Planas, ha defendido este viernes que Juan Espadas, como secretario general del PSOE de Andalucía, "merece todo el apoyo" y ha asegurado que "no es tiempo ni para el ánimo bajo ni para la desesperanza". "Andalucía no es un modelo de derechas en modo alguno", ha asegurado Planas. Así lo ha manifestado en los Encuentros SER Andalucía, donde el ministro de Agricultura, que en 2013 anunció su intención de ir a las primarias del PSOE andaluz para medirse con Susana Díaz, ha asegurado que "Juan Espadas está haciendo un esfuerzo muy sincero y muy positivo, y merece todo el apoyo", ha abundado. "Creo que, sinceramente, ya en las últimas elecciones tuvimos una recuperación clara", ha reconocido Planas, que ha defendido "una cosa muy sencilla: trabajo, trabajo y trabajo, que significa proximidad, significa echarle muchas horas a escuchar, sacar conclusiones y trabajar". "El PSOE es un partido que tiene capacidad, y lo está demostrando en el Gobierno de España, no sólo de mirar el hoy, sino de mirar al mañana", ha sentenciado. En este punto, ha señalado que en Andalucía, el PSOE tiene "tiempo y esfuerzo para el trabajo. Para unirnos y para continuar trabajando, en ese tiempo que me queda después de mi trabajo ministerial, siempre me tendrá el PSOE en Andalucía; y, por supuesto, al actual secretario general y a todos los que tienen responsabilidades orgánicas hay que ayudarles y apoyarles".

