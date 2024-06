Clavijo admite un "día terrible" con la llegada de casi 700 migrantes y exige a la UE una "estrategia clara" en África

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este viernes que la jornada de ayer jueves fue "terrible" con la llegada de siete embarcaciones y casi 700 migrantes a bordo, uno de ellos fallecido incluso en el hospital de El Hierro. En declaraciones a los periodistas ha dicho que "en cuanto el mar está bueno acaban llegando" y se ve la "dura realidad", pues se rescató a un recién nacido, hay personas desaparecidas y muchos llegaron "exhaustos". Por ello ha exigido a la UE una "estrategia clara" de desarrollo en África y no la actual política de que "los países ricos paguen para que los países menos pobres" se queden con los inmigrantes. "El problema de la migración se resuelve en África. Mientras la gente no tenga oportunidad, va a huir del hambre, de la muerte y de la miseria. Tenemos que generar entre todos, y es responsabilidad del primer mundo, generar las condiciones de desarrollo del continente africano para que esa gente pueda tener una oportunidad. Si no, el drama continuará", ha indicado. El presidente canario ha mostrado también su deseo de que en los próximos días se de por "finiquitado" el documento con el Gobierno central que abre la puerta a la reforma de la ley de extranjería para que el traslado de los menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas sea obligatorio y se pueda iniciar la tramitación parlamentaria. "Nosotros seguimos insistiendo que tiene que ser un decreto ley para que entre en vigor de manera inmediata", ha señalado.

