Pablo Iglesias ve "marketing" en la carta de Sánchez: "Con una izquierda domesticada es imposible avanzar"

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha demandado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "ponga nombre y apellidos" al contenido de su última carta por la citación judicial a su mujer, Begoña Gómez, cuando "habla también de tertulias de radio y televisión". Sin descartar el "marketing" detrás de la misiva, en un mitin en A Coruña ha defendido que hace falta en estas elecciones europeas "una izquierda que tenga capacidad de resistir", lugar en el que ha situado a Podemos. "Con una izquierda domesticada es imposible avanzar", ha sentenciado ante más de 300 personas. Además, ha asegurado que el domingo "comienza una nueva etapa". "No hay que conformarse con dos -- posibles representantes en las europeas --, hay que ir a por todas", ha dicho en un discurso en el que ha apelado también a un Podemos que "renazca" para construir "una alternativa republicana". "Una alianza entre diferentes fuerzas políticas, un modelo de país distinto al que representa la derecha, la ultraderecha y las élites asociadas", ha sentenciado. Mientras, ha reivindicado el papel de Podemos cuando estuvo en el Gobierno representando, ha añadido, "intereses de clase diferentes". "En estas elecciones no es votar con la nariz tapada sino votar al que piensa como tú", ha recalcado. "No hay que conformarse con dos escaños, hay que ir a por todas", ha apostillado en un mitin en el campo de A Leña con la presencia de más de 300 personas que le han recibido al grito de "si se puede" y que han coreado su nombre. UN PODEMOS QUE DICE "LO QUE OTROS NO DICEN" En él, ha hecho referencia, además, a un Podemos "víctima de una violencia judicial y mediática sin comparación" y que "se ha atrevido a decir cosas que otros no decían", en alusión a cuestiones como los conflictos bélicos de Ucrania y Palestina. "Está bien el reconocimiento del Estado Palestina, ustedes señores del PSOE lo prometieron hace diez años, que curioso que lo hagan en el marco de unas elecciones europeas, huele un poco, pero qué van a hacer para que sea un Estado", ha incidido. "Esto va de defender a los palestinos o de marketing electoral, da la impresión de que va de lo segundo", ha apostillado. LOS COMICIOS "MÁS IMPORTANTES" En el acto, ha participado también la portavoz de Podemos en Galicia, Isabel Faraldo, que ha manifestado que estas elecciones europeas son "las más importantes". "Nos la jugamos a cara o cruz, a derechos sociales y civícos o el desastre, el negocio de los señores de la guerra", ha sentenciado por los conflictos bélicos en Ucrania y Palestina. Por ello, ha apelado a "mandar a una tropa de izquierda" a Europa. "A la verdadera izquierda, no a la cuqui", ha precisado situando a Podemos como la candidatura "más valiente".

Compartir nota: Guardar Nuevo