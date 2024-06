Junts acusa al PSC de "cargarse el Estado de Derecho" tras la sentencia sobre el voto de Puig

El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha acusado al PSC de "cargarse el Estado de derecho" tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que acordaba este martes anular el voto telemático en el Parlament del diputado y exconseller Lluís Puig, que reside en el extranjero desde el 1-O, en respuesta a un recurso de los socialistas. Así lo ha dicho en un acto de Junts en Saillagouse (Francia), junto al secretario general del partido, Jordi Turull, y los número 6, 15, 16 y 20 a las europeas, Gerard Company, Carlota Canut, Enric Balaguer y Roger Gravet, además de la diputada electa del Parlament Anna Feliu. "Las democracias plenas tienen eso, que el Tribunal Constitucional altera el resultado de las urnas. Es un escándalo", ha expresado, y ha asegurado que fue el PSC quien presentó un recurso. En ese sentido, ha argumentado que "no hay peor subversión de la democracia que un partido que hace ver que es demócrata y que contribuye igual que los otros a cargarse el Estado de Derecho y a perseguir nuestras vidas". Comín ha destacado que es el penúltimo acto que realizarán desde el extranjero, y ha gritado: "Nuestra vuelta es el símbolo de vuestra victoria, lo hemos ganado en las urnas y en las calles". DESTACA LA IMPORTANCIA DE VOTAR También ha instado a defender la oficialidad del catalán y a combatir la idea de que las elecciones europeas no son importantes y a luchar en contra de la "españolización de la campaña y del cansancio, que es comprensible después de votar hace pocos días". "Justamente porque votamos hace pocos días, esta vez las elecciones europeas aún son más importantes. Porque nuestro voto, el 9 de junio, debe servir para blindar, reforzar, ratificar y consolidar nuestro voto del 12 de mayo", ha zanjado. JORDI TURULL En la misma línea, Turull ha defendido la importancia de "poder tener voz directa en Europa", y ha asegurado que en los últimos cuatro años nunca se había hablado tanto de Catalunya en el Parlamento Europeo, pero sobre todo, nunca se había escuchado tanto a Catalunya en el Parlamento Europeo, en sus palabras, y se lo ha agradecido al expresidente Carles Puigdemont y a Comín. Respecto a la anulación del voto de Lluís Puig, ha sostenido que es por culpa del PSC: "¿Cómo puede pretender gobernar este país un partido que niega y recorta lo que han decidido las urnas? Los socialistas catalanes siempre tienen el comodín del Constitucional y del Supremo". "IMAGEN LEJANA" DE LA UE Por su parte, Gravet ha asegurado que la ciudadanía tiene una "imagen lejana" de la Unión Europea, pero todas las acciones del día a día están relacionadas con la UE, y Balaguer ha asegurado que la lista de Junts es la única cien por cien catalana y el partido que ayudará a que el catalán deje de ser una lengua regional para ser una lengua oficial en Europa, en sus palabras. Canut ha afirmado que la mejor persona para defender a Catalunya y para denunciar los abusos que han sufrido los catalanes es Toni Comín, y Feliu ha defendido el modelo de proximidad de los agricultores, a lo que Company ha pedido que este modelo se gestione desde Bruselas o Catalunya, y no desde Madrid.

