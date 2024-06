Feijóo ve en la carta de Sánchez un "insulto" a los jueces y a los españoles y llama a "responder" en las urnas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la nueva carta del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es un "insulto" a los jueces y a los españoles con la que busca "tapar la presunta corrupción que llega hasta La Moncloa". Por eso, ha pedido a los ciudadanos "responder" en las urnas a la "segunda dosis del melodrama" del presidente del Gobierno para que tenga "la derrota electoral que merece". Así se ha pronunciado después de que Sánchez haya publicado una nueva carta a la ciudadanía en la que tacha de "zafio montaje" las acusaciones contra su esposa y reafirma su intención de seguir. Además, denuncia un intento de "interferir" en las elecciones europeas del 9 de junio y espera que el PP y Vox encuentren la "respuesta que merecen" en las urnas. En un mitin en Valladolid, junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Feijóo ha criticado que Sánchez vuelva con la "matraca" de "la derecha" y "la ultraderecha" pero sin ofrecer soluciones pese a que, a su juicio, "los hechos son tozudos". "No hay ningún Gobierno en Europa que esté más cuestionado por la corrupción que el Gobierno de España", ha aseverado. "LA SEGUNDA DOSIS DEL MELODRAMA DE SÁNCHEZ" Es más, ha dicho que es "la primera vez en democracia que se investiga por delitos de corrupción y tráfico de influencias a la esposa del presidente del Gobierno de España". "Esos son los hechos. Y los hechos son que Sánchez montó un melodrama a costa de 48 millones de euros para tapar la presunta corrupción que llega hasta la Moncloa", ha enfatizado, para avisar que los "hechos no se tapan con insultos", "con cartas" o con "descalificaciones". Dicho esto, le ha exigido de nuevo explicaciones de manera "urgente" y "tomar decisiones en serio sin melodramas de por medio", dado que, a su juicio, la carta de esta tarde es "la segunda dosis del melodrama" y supone "un insulto otra vez a los jueces, a los medios de comunicación y a la inteligencia de los españoles". Dicho esto, ha señalado que el juez responderá con una decisión tras la declaración de la mujer de Sánchez pero los españoles tienen que responder votando el domingo porque el jefe del Ejecutivo "no tiene principios", "ni vergüenza", según ha dicho. "Si los españoles nos unimos, si los españoles queremos, si los españoles nos movilizamos, tendrá la derrota electoral que merece", ha enfatizado. (HABRÁ AMPLIACIÓN))

