Comín (Junts) acusa a Sánchez de “cómplice” del 'lawfare' contra el independentismo

El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser “cómplice” del 'lawfare' que asegura que sufrió el independentismo tras el 1-O, después de que Sánchez haya publicado este miércoles una carta tras la citación del juez a su mujer, Begoña Gómez. Lo ha dicho un acto este martes en Elne (Francia) junto con la presidenta del partido, Laura Borràs; la portavoz en el Parlament, Mònica Sales, y los número 2, 9, 25 y 34 de la candidatura europea, Neus Torbisco, Esther Morales, Annabel Marcos y Àlfred Pitarch. Comín ha ironizado diciendo que “a Pedro Sánchez le he dado por la literatura epistolar”, y ha criticado textualmente que el presidente del Gobierno haya descubierto ahora el 'lawfare' y no cuando afectaba al independentismo. “Cuando nos perseguían a nosotros, ya sabemos qué hizo el señor Pedro Sánchez. En los años del 155, cuando tuvimos que ir al exilio, ya sabemos qué hizo el señor Pedro Sánchez: cómplice de la persecución, cómplice del 155, cómplice del silencio del Tribunal Supremo”, ha señalado Comín. El candidato de Junts también ha calificado a la candidata del PSOE a las europeas, Teresa Ribera, de “Mrs. Castor”, ya que ha recordado que fue ella la que firmó la autorización para hacer el proyecto Castor, que se paralizó después porque provocaba movimientos sísmicos. “¡Teresa Rivera, la candidata del PSOE, la ministra verde! Y resulta que la ministra del PSOE, la candidata del PSOE, es Mrs. Castor”, ha ironizado Comín, que ha pedido que los votantes recuerden estas cosas de cara al 9J. REGRESO A CATALUNYA Ha asegurado que su vuelta a Catalunya, junto al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+ a revalidar el cargo, Carles Puigdemont, y el exconseller Lluís Puig, será “un homenaje a los hombres y mujeres de la retirada que no pudieron volver” a Catalunya, en referencia a los catalanes que se exiliaron durante el franquismo. Comín ha subrayado que su regreso también supone una victoria para el independentismo porque es “una rectificación pura y dura del Estado”, y ha afirmado que esta victoria ha sido gracias a Junts y a la labor que se ha hecho desde el extranjero. Ha reivindicado que la candidatura de Junts es la única que “tiene visión de Estado”, ya que asegura que quieren ir a Bruselas como si Catalunya tuviese un asiento en el Consejo de la UE, textualmente. El candidato de Junts también ha avisado de que está habiendo, a su juicio, una 'españolización' de la campaña de las europeas, y ha subrayado que “solo hay una lista catalana que puede ganar las elecciones, es Junts”, tras lo que ha añadido que Junts es el voto útil el 9J. "PARAR EL FASCISMO" También ha defendido que “la única manera de parar al fascismo” es votar a su partido, ya que ha argumentado que los partidos más anti-independentistas son también los más anti-europeos, y ha señalado que hay una correlación perfecta entre euroscepticismo y anti-independentismo porque hay una correlación perfecta entre independentismo y europeísmo, en sus palabras. Ha llamado a quienes votaron a Junts en las catalanas a volver a hacerlo para conseguir que Puigdemont vuelva a ser presidente: “Quien quiera acercar al presidente Puigdemont a la investidura, debe ir a votar el 9J. Quien quiera que aquellos que tienen la tentación de investir al señor Salvador Illa no caigan en la tentación, debe votar a Junts”, ha reclamado.

Compartir nota: Guardar Nuevo