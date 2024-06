Abascal ve la nueva carta de Sánchez como "más victimismo y propaganda" para no dar explicaciones sobre su mujer

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha valorado este martes la nueva carta a la ciudadanía del presidente, Pedro Sánchez, como otro "ejercicio de victimismo y acto de propaganda electoral" cuyo objetivo es "no dar explicaciones" sobre las acusaciones de corrupción que pesan sobre su mujer, Begoña Gómez. Sánchez ha publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter) una misiva en la que sugiere intencionalidad política en la decisión del juez de citar a declarar a Gómez como investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, hecha pública durante esta jornada, y tacha las acusaciones contra su mujer de "zafio montaje". Además, culpa a Abascal y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de usar métodos "espurios" para expulsarle de la Moncloa. "Usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal para que renuncie, dimita", dice el presidente. Por último, pide a los ciudadanos votar este domingo en las elecciones al Parlamento Europeo para que los líderes de Vox y PP encuentren la "respuesta que merecen". Para Abascal, la carta "es un nuevo ejercicio de victimismo, un nuevo acto de propaganda electoral desde la Presidencia del Gobierno y una nueva forma de no dar explicaciones", según ha valorado en declaraciones a los medios de comunicación antes del mitin que ha protagonizado en Sevilla, en el marco de la campaña. El líder de Vox, que ha ironizado con que el jefe del Ejecutivo "ha cogido afición a las cartas y podría editar un recopilatorio", ha recalcado que esta situación habría bastado al mismo Pedro Sánchez "para presentar una moción de censura". Pero, a juicio de su formación, cree que los socialistas y el presidente "creen que para ellos no se aplica la misma norma que para los demás". VOTAR, PERO CONTRA SÁNCHEZ Sobre la mención a su persona que hace el presidente en su carta, Abascal ha afirmado que lo que pueda decir de él le importa "bastante poco, teniendo en cuenta que le aplaude Hamás, que le aplauden los talibán y tiene a su alrededor gente como la de Sumar y Podemos". "Casi lo celebro, me alegro y recibo con gusto cualquier tipo de crítica del presidente", ha subrayado. Por último, ha pedido votar este domingo "en rechazo" al Gobierno de Sánchez.

