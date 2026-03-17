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Los sueldos que quiere pagar la Fórmula 1 de Madrid: 2.910 euros por atender los catering en las zonas VIPS y 3.318 euros por controlar accesos y llegada de material

IFEMA quiere contratar a una ETT para que seleccione 175 trabajadores que se distribuirán en cuatro categorías. Los técnicos C y D cobrarán entre 226 y 298 euros por labores auxiliares

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Simulación de cómo será el
Simulación de cómo será el circuito de Madrid con las zonas de ocio

Faltan 180 días para que Madrid celebre la primera edición de su Gran Premio de Fórmula 1. Las obras del circuito avanzan cumpliendo los plazos (ahora se está asfaltando el sector que conecta la salida de la curva 12 —La Monumental— hasta la curva 17), e IFEMA, la institución encargada de organizarlo, busca ahora trabajadores que hablen inglés para cubrir los servicios que se van a prestar dentro de las instalaciones. Para ello, acaba de licitar un contrato para que una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) suministre el personal necesario para las actividades “puntuales y temporales” vinculadas al “montaje, celebración, operaciones auxiliares y desmontaje del Gran Premio de F1 y el circuito ‘Madring’”.

Aunque está previsto que el Gran Premio de Madrid se celebre del 9 al 13 de septiembre, el contrato, valorado en 191.000 euros, tendrá una duración desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de ser prorrogado, con carácter anual, hasta cuatro años adicionales. IFEMA ha considerado que, en lugar de gestionar directamente la contratación temporal de estos trabajadores, es mejor hacerlo a través de una ETT. La empresa que gane el contrato “será responsable de diseñar y ejecutar un proceso de selección que garantice que los trabajadores puestos a disposición de IFEMA cumplen los requisitos mínimos que ésta establezca en cuanto a formación, experiencia, competencias, habilidades y adecuación”.

IFEMA prevé necesitar 175 trabajadores para el evento deportivo, distribuidos en cuatro categorías. Habrá 20 técnicos A que tendrán que trabajar unas 33 jornadas. Sus funciones serán varias: desde estar atentos “a las incidencias en los servicios de restauración de zonas VIP” a “cuidar de los servicios de limpieza, entretenimiento y atención al cliente que se ofrece en los ‘hospitalities’ [los paquetes que incluyen entrada, comida, bebida y zonas de entretenimiento]”. En definitiva, “asegurar la calidad en la prestación de servicios implementando mejoras para mantener un alto nivel de satisfacción al cliente”. IFEMA exige para estos puestos buen nivel de inglés, experiencia laboral en hoteles o conciertos, y habilidades de liderazgo y organización. La retribución será de 2.910 euros.

Las obras del circuito que
Las obras del circuito que IFEMA está desarrollando en el recinto ferial de Madrid

Luego está el Técnico B, del que se necesitará cubrir 15 puestos. Las jornadas estimadas de trabajo ascienden a 40. “Estos técnicos serán aquellos perfiles destinados a funciones de ayuda en montaje y desmontaje, además de control de elementos técnicos (ya sea de iluminación, vídeo, sonido, etc.)”, señalan desde IFEMA. También podrán realizar funciones de control perimetral del área por posibles brechas de seguridad o robos. Se valorará experiencia e idiomas. La retribución prevista es de 3.318 euros. El puesto más demandado, con 100 plazas, será el de Técnico C. Son perfiles de auxiliares de servicio, que realizarán funciones de control de accesos, verificación de acreditaciones, personas y vehículos y apoyo en la gestión del flujo de personas. Tendrán una jornada de cuatro días. Cobrarán 298 euros.

Técnicos de apoyo

Por último, 50 puestos de Técnicos D, trabajadores que realizarán apoyos técnicos y operativos que, por su naturaleza, no puedan encuadrarse en las tres tipologías anteriores, pero que son necesarios “para garantizar la correcta preparación, ejecución y celebración y cierre del evento”. ¿Ejemplos? Apoyo en tareas generales del evento (montaje, celebración y desmontaje); seguimiento de protocolos; coordinación con proveedores o subcontratas... Por cuatro días de trabajo percibirán 226 euros. IFEMA exige también que la ETT compruebe las referencias personales y profesionales de los candidatos, siempre que sea posible, y asegurarse de que no presentan antecedentes de comportamiento inadecuado en servicios similares, especialmente en lo relativo a trato al público.

La ETT constituirá un equipo de gestión in situ (de tres personas) durante el Gran Premio con dedicación suficiente para garantizar “la correcta planificación, coordinación, supervisión y seguimiento del servicio de puesta a disposición de trabajadores”. Estos contarán, además, con equipos de protección individual (EPI) y aquellos útiles que les correspondan según la normativa de prevención de riesgos laborales, como chalecos y elementos de protección solar. “La empresa adjudicataria será responsable de que los equipos de protección se adecúen a los riesgos inherentes a las tareas a desempeñar, estén en buen estado y se utilicen correctamente”, concluye IFEMA.

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