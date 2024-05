PP Murcia: "Si Feijóo no es pronto presidente del Gobierno, el Tajo-Segura corre serio peligro de desaparecer"

El secretario ejecutivo de Agua del PP de la Región de Murcia (PPRM), Jesús Cano, ha asegurado este jueves que "si Alberto Núñez Feijóo no es pronto presidente del Gobierno, el trasvase Tajo-Segura corre serio peligro de desaparecer", según informaron fuentes del partido en un comunicado. En esa línea, Cano ha manifestado que "el agua es de todos los españoles y el trasvase es una infraestructura de interés para toda la Nación que afecta y abastece a miles de personas y proporciona beneficios de indudable valor colectivo", por lo que "preservarlo es hoy, más que nunca, una necesidad". "Es rotundamente falso que las sentencias del Supremo digan que hay que subir los caudales ecológicos y reducir el trasvase", ha denunciado Cano, que ha aseverado que "las sentencias del Supremo dicen que hay que fijar unos caudales ecológicos, pero no indican en qué cantidad". A su juicio, incrementarlos "es una decisión meramente política, ideológica y sectaria que no responde a ningún criterio técnico, científico ni a sentencia alguna". "Así que sí, señor Page, el objetivo de reducir el trasvase responde únicamente a una componenda política", ha destacado Cano. El diputado 'popular' ha lamentado que "la política de agua de este Gobierno sanchista enfrenta y divide a las comunidades y no pone solución al déficit hídrico, que pasa por un Plan Nacional del Agua que recoja las infraestructuras hídricas necesarias, ya que es el primer problema estructural de España, así como una Red Estratégica del Agua que desarrolle las infraestructuras para optimizar la gestión de los recursos hídricos". Asimismo, ha insistido en que el trasvase es "irrenunciable". "Tenemos la razón y la vamos a ejercer, ya sea por medio del diálogo o a través de los tribunales", porque "no vamos a permitir que la ideología política se imponga a la justicia, a la solidaridad y al sentido común", ha apostillado Cano. Ha resaltado que el trasvase "debe ser motivo de unión", por lo que cuatro comunidades "nos hemos unido en defensa de esta infraestructura insustituible y vital". Al hilo, ha manifestado que "no le vamos a dar la espalda ya que, gracias a estos 45 años del trasvase, los agricultores han podido generar empleo y riqueza; traer agua de donde sobra a donde falta; y garantizar el abastecimiento de hogares e industrias". DEFIENDE LA LLEGADA DE RECURSOS SOBRANTES DESDE LA CUENCA CEDENTE "No queremos morder la mano de nadie como Page nos acusa", ha asegurado Cano, que ha recalcado que el objetivo es "que se cumpla con el principio de la cuenca cedente y que una vez que estén cubiertas todas las necesidades de la cuenca excedentaria, se nos envíe el sobrante". Y es que, según sus palabras, "en España, hay 16 trasvases funcionando y algunos, incluso, enviando agua fuera de España. Por ejemplo, el Tajo está enviando a Portugal, pero todo cambia cuando se trata de enviar agua al sureste". "Todo es desastre político y demagogia", ha denunciado al respecto. "Sin embargo, y aunque a la izquierda le cueste reconocerlo, el extraordinario desarrollo socio económico de la Región, Alicante y Almería, principales suministradores de frutas y hortalizas de la UE, se basa en la existencia del Trasvase", ha declarado el diputado. Además, ha remarcado que "la expansión turística, el crecimiento de provincias y la implantación de industrias alimentarias, no habría sido posible sin el trasvase". Por ello, "garantizar el acceso al agua es una de las prioridades marcadas por las principales organizaciones internacionales", ha concluido Cano.