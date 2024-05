SUP y AUGC piden actualizar las dietas para policías: "Es imposible desayunar, comer y cenar por poco más de 20 euros"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han pedido actualizar sus dietas al entender que es "incongruente" que no se haya revisado desde su primera publicación hace 20 años. "Es imposible desayunar, comer y cenar por poco más de 20 euros", han denunciado. En un comunicado conjunto, ambas organizaciones han señalado que la no actualización de dietas "obliga a cientos de funcionarios a poner dinero de sus bolsillos para manutención y alojamiento en los servicios que los requieren, en ocasiones abundantes en muchas unidades de ambas corporaciones". SUP y AUGC comparan su situación con la de otras instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aludiendo a que han anunciado un incremento del 40% del presupuesto para gastos en desplazamientos debido al aumento de precios del sector hotelero en los últimos cinco años. Las organizaciones han recordado que en junio de 2023 elevaron una denuncia ante la Unión Europea sobre la "insostenible situación con las dietas de los agentes y la vulneración de los derechos laborales", especialmente en épocas del año donde los precios de los establecimientos hoteleros se disparan debido al período vacacional. Esta misma queja la trasladaron por carta el Ministerio del Interior y, según las organizaciones policiales, el secretario de Estado de Seguridad informó de que se había procedido a activar el Plan Especial de Seguridad para el semestre de la Presidencia Española de la Unión Europea y que era "imposible alojar al personal que compondrá los equipos de seguridad por los importes de las dietas establecidos". De esta forma, se activó la disposición para la compensación de la diferencia entre dieta y gasto de alojamiento, correspondiendo a los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas el resarcimiento, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR). SUP y AUGC urgen a la actualización y piden que estas compensaciones dejen de ser puntuales, como ocurrió con dispositivos como el de la Presidencia española de la UE o en la operación verano dentro del Plan Turismo Seguro.