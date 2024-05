Morant asegura que la sucesión de Pedro Sánchez no está en el debate del PSOE

Madrid, 10 may (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha dicho que la sucesión de Pedro Sánchez como líder socialista no está en el debate del PSOE: "no percibimos que tengamos que abordar" esta cuestión.

"Somos un partido que celebramos congresos, que tenemos una altísima democracia interna y por tanto creo que no está en el debate del Partido Socialista, no percibimos que tengamos que abordar una sucesión", ha afirmado en una entrevista con EFE.

La también secretaria general de los socialistas valencianos, ha subrayado que el PSOE, que acaba de celebrar su 145 aniversario, "estuvo, está y estará, y superará a todos los liderazgos, como lo ha hecho hasta ahora".

"No hablo del presidente Sánchez. Yo ahora mismo soy la secretaria general del Partido Socialista Valenciano y me gusta verlo como una carrera de relevos. Yo cojo el testigo del presidente Ximo Puig y a mí me cogerán el testigo posteriormente".

Esto quiere decir, ha añadido, que el PSOE no se concibe como "proyectos personalistas, sino justo lo contrario".

Tras indicar que no está en el debate la sucesión, ha relatado que cuando el presidente anunció un paréntesis de cinco días para reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo, el PSOE lo que le pidió fue que se quedara.

"Sincera y humanamente a veces parece que la política no vale la pena porque tenemos que soportar como personas insidias, persecuciones, acoso que se fabrica o que se instrumentaliza a través de bulos", según Morant, para quien esto es "una estrategia medida y pensada precisamente para ahuyentar a personas de la política".

Sin embargo, "luego te haces la pregunta de si merece la pena: claro que merece la pena trabajar por tu país, merece la pena impulsar proyectos de avance frente a las amenazas de retroceso, merece la pena en definitiva trabajar por los demás y no por uno mismo".

Preguntada por las elecciones catalanas y su posible influencia en el tablero nacional, ha asegurado tener muchas esperanzas en este proceso, que va "a reafirmar que España ya es otra y que Cataluña ya es otra".

La ministra ha recalcado que ha sido el Gobierno socialista el que ha sacado a Cataluña de una de sus crisis políticas más graves, "provocada seguramente por intereses contrapuestos pero que se alimentaban unos a otros", en alusión al PP y a los independentistas.

Pero la ciudadanía catalana "lo que quiere es el entendimiento de manera mayoritaria, quiere la convivencia, no quiere salirse de España, no quiere el independentismo y esto lo demostró ya en las anteriores elecciones".

"Creo que la sociedad catalana va a respaldar también de manera mayoritaria a una opción política que lo que quiere es atender los problemas de los ciudadanos catalanes (...)". EFE

