Calma en Argentina tras lo dicho por Óscar Puente sobre Milei y carta contra Sánchez

Concepción M. Moreno

Buenos Aires, 4 may (EFE).- Después de unas frenéticas últimas horas de viernes, en las que la Presidencia argentina reaccionó con virulencia contra el presidente español, Pedro Sánchez, en un comunicado de "repudio" por unas declaraciones del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, contra Javier Milei, Argentina quedó este sábado en calma.

Con el presidente argentino a punto de participar en un importante foro económico en Los Ángeles (Estados Unidos), en cuyos márgenes se reunirá con, entre otros, el multimillonario Elon Musk y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los demás asuntos de la vida doméstica, la crisis España-Argentina ha quedado relegada a un plano inferior después de que el Gobierno español apelase a los lazos que unen a ambos países.

Todo comenzó este viernes, cuando Puente participó en Salamanca en un evento sobre redes sociales, en el que dijo que había visto al libertario efectuar unas fuertes declaraciones en campaña electoral "cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias", sin dar más detalles.

Sus manifestaciones provocaron un comunicado de "repudio" de la Oficina del Presidente, que aprovechó para atacar a Sánchez: "Tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa (Begoña Gómez), asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia".

"Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país", continuaba el texto.

También dijo que el socialista "ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte".

El Gobierno español, mediante su Ministerio de Asuntos Exteriores, rechazó "rotundamente" el texto y calificó los términos de "infundados", porque no se corresponden "con las relaciones de dos países y pueblos hermanos".

En un Ejecutivo -empezando por el presidente Milei- que reacciona fundamentalmente en redes sociales, la canciller argentina, Diana Mondino, eludió cualquier respuesta diplomática y sólo reposteó el comunicado de la Oficina presidencial.

El ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, pidió la "renuncia" de Puente, al que calificó de "irresponsable", por su "falta de respeto" a Milei.

"Me parece indignante. Yo escuché esa especie de 'stand up' (espectáculo de monólogos) que hizo este señor. Me parece un irresponsable; él no puede exponer al Gobierno de un país que es importante para la Argentina por sus tradiciones, por la cantidad de descendientes que viven en nuestro país, por la ayuda que ha prestado la Argentina", indicó a Radio Mitre.

También el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes argentino, Daniel Scioli, expresó su "enérgico rechazo".

"Expreso mi más enérgico rechazo a las indignantes declaraciones realizadas por el ministro Óscar Puente del Gobierno de Pedro Sánchez, en referencia a nuestro presidente Javier Milei", escribió en X.

En cuanto a la prensa, que a última hora de este viernes estalló cuando se conoció el caso, lleva en sus principales portadas otros asuntos y relegó la crisis a un segundo plano.

El diario La Nación explica que "el gobierno de España reaccionó al comunicado de Casa Rosada por los dichos del ministro Puente" y agrega que "emitió un breve texto, y abogó por la histórica y amistosa relación entre ambos países".

El portal Infobae refleja que el Ejecutivo de Sánchez "rechazó 'rotundamente' las críticas de Javier Milei" por no corresponderse "con las relaciones de dos países hermanos".

La edición digital de Clarín habla de la "crisis con España" y dedica una pieza a analizar "quién es Óscar Puente", de quien comenta que es conocido en España "por sus ocurrencias provocadoras".

La web del diario Página 12 reseña que "el gobierno español respondió al comunicado de la Casa Rosada contra Pedro Sánchez" y recuerda el texto de Exteriores sobre el "duro comunicado que había emitido la Casa Rosada".

Milei es un político muy cercano a Vox, hasta el punto de que el 18 de mayo participará en un evento suyo en Madrid.

No está previsto que se reúna con Sánchez ni con el rey Felipe VI, quien acudió a su toma de posesión el 10 de diciembre -como también el presidente de Vox, Santiago Abascal-.

Por su parte, Sánchez apoyó en las últimas elecciones al peronista Sergio Massa, entonces ministro de Economía, y no felicitó a Milei cuando ganó los comicios. EFE

cmm/plv