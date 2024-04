Kortajarena (EH Bildu) plantea el "escenario" de Pamplona y Navarra como referencia para Euskadi

La cabeza de lista de EH Bildu por Gipuzkoa, Nerea Kortajarena, ha apostado por "dejar de lado intereses partidistas" tras las elecciones vascas y ha asegurado que la coalición soberanista se plantea "como referencia lo que sucede en Navarra y Pamplona donde, dejando a un lado a las derechas reaccionarias, se están creando escenarios de cooperación y gobernanza participativa". En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Kortajarena ha analizado la campaña electoral de las elecciones autonómicas vascas y los sondeos dados a conocer en las últimas horas que concederían la victoria a la coalición soberanista. En este sentido, ha apostado por analizarlas "con prudencia" ya que "no hay nada escrito", pero sí evidenciarían "la tendencia al alza de EH Bildu y plantean que las opciones de cambio son reales". A su juicio, el crecimiento de EH Bildu "no es coyuntural sino consolidado" por el hecho de "estar sabiendo leer bien los momentos políticos y acertando a la hora de sincronizar con las preocupaciones ciudadanas". Respecto a las declaraciones de miembros del PSE-EE rechazando acuerdos con EH Bildu, Kortajarena ha afirmado que "en campaña se dicen muchas cosas pero no hay nada escrito". "Lo importante será entender bien lo que nos dice la ciudadanía el 21 de abril. Todos tendremos que aceptar el rol que nos asigne la ciudadanía y que las conversaciones que se den posteriormente giren en torno a cómo hacer efectivo ese mandato, recogiéndolo en una agenda de país y poniendo en marcha espacios de colaboración", ha argumentado. Respecto a un escenario de pacto entre EH Bildu y PNV, Kortajarena ha defendido que "estamos en un nuevo tiempo" y la realidad es que la coalición soberanista ha planteado que "lo importante es cómo responder a la agenda". "Necesitamos hacer cambios casi incuestionables en Osakidetza o vivienda y eso requiere ponerlo en el centro del debate de la gobernabilidad. Necesitamos dejar de lado intereses partidistas y a eso han obedecido las formas de alianza que ha habido hasta ahora. Hay que abordar otros escenarios", ha defendido. "REFERENCIA, NAVARRA" En este sentido, ha incidido en que para EH Bildu "la referencia es lo que está sucediendo" en Navarra y Pamplona donde, "dejando a un lado derechas más reaccionarias, se están creando escenarios de cooperación y gobernanza participativa". "Donde, lo que se pone en el centro no son los intereses de los partidos, cortoplacistas, sino agendas de transformación. Ahí colaboramos todas las fuerzas y ese es el escenario en que tenemos puesta la mirada", ha detallado. Por otro lado, ha reconocido que EH Bildu tienen "formas de hacer política diferentes al PNV, de leer el momento político y de propuestas" al tratarse de proyectos diferentes pero ha incidido en que durante este tiempo la coalición ha hecho "un esfuerzo de buscar los puntos que pueda haber de encuentro tanto con el PNV como con otros partidos".