Aragonès aboga por prestigiar el catalán y crearle referentes: "En catalán se puede hacer de todo"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha abogado por prestigiar el catalán y crearle referentes para impulsar su uso: "El catalán no es solo la lengua de la literatura catalana. No es solo la lengua de la administración catalana. En catalán se puede hacer de todo. Absolutamente". Lo ha defendido en una entrevista de este viernes en Ràdio Flaixbac recogida por Europa Press al preguntársele por el estado del catalán, sobre el que ha reflexionado que en su infancia existían unos referentes que desde hace tiempo "han desaparecido". Respecto a la educación en Cataluña, ha opinado que no solo es tarea de los centros educativos: "Como sociedad pedimos mucho a la escuela y, muchas veces, no aportamos tanto. La educación de nuestros hijos es cosa nuestra también". En este sentido, ha advertido de que muchas veces los docentes se ven cuestionados por las familias, y ha apostado por el acompañamiento a los profesionales para abordar la diversidad de alumnos en los centros: En los presupuestos "había recursos que iban destinados a ello y que tendrán que esperar un curso más". Refiriéndose a un posible referéndum sobre la independencia de Cataluña que se lleve a cabo a nivel español, se ha preguntado si el Estado estaría dispuesto a aceptar y sobre cómo gestionaría los resultados si "en Cataluña sale que sí a la independencia y en el resto de España sale que no".