Piden nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una amiga a la que invitó a su casa de Ibiza a tomar una copa

Un hombre se enfrenta a nueve años de cárcel por, presuntamente, agredir sexualmente a una amiga con la que había quedado en su casa para tomar una copa. La vista previa se celebrará este martes a las 09.30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. Los hechos, según la acusación, se remontan al 16 de agosto de 2018, cuando el acusado quedó con la víctima en su casa, ubicada en Ibiza, con la intención de ir después a una discoteca. Una vez llegó la mujer, el hombre la invitó a tomar algo, bebiéndose ella una copa que no le sentó bien. Según el fiscal, la víctima empezó a sentirse sin fuerzas y manifestó al procesado que se iba a ir a su casa. Sin embargo, el individuo, aprovechando el malestar de la chica, se acercó presuntamente a ella, la cogió del brazo para evitar que se marchara y la tiró contra la cama. La mujer, que estaba muy débil, repitió en varias ocasiones al procesado que no quería hacer nada con él, pero éste seguía sujetándola para que no pudiera marcharse y, finalmente, la agredió sexualmente. La víctima, según continúa Fiscalía, consiguió levantarse en un momento dado y salir corriendo a la calle. Los hechos, a juicio del Ministerio Público, son constitutivos de un delito de agresión sexual por el que pide nueve años de cárcel para el presunto agresor. Además, entre otras cuestiones, interesa que indemnice a la perjudicada en la cantidad de 20.000 euros por daños morales y perjuicio psicológico.