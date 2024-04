Gamarra sugiere que no citará ahora a Sánchez en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo': "Hoy solo es el inicio"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha sugerido este lunes que el presidente del Gobierno, no formará parte del primer listado de comparecientes que registrará el Grupo Popular en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', asegurando que "hoy solo es el inicio" y que el listado del PP está "abierto". Eso sí, ha dejado claro que "todo aquel que tenga que dar una explicación" será citado en la Cámara Alta durante los trabajos de este órgano. "Es un listado amplio, pero es un listado abierto. Comienza lo que son las solicitudes de comparecencias, pero evidentemente hoy sólo es el inicio", ha asegurado Gamarra a los periodistas a su llegada a la Comisión General de Comunidades Autónomas que se celebra en el Senado para debatir sobre la ley de amnistía. Según el calendario que maneja el Senado, la comisión ha dado de plazo a los grupos parlamentarios hasta este lunes a las 14.00 horas para que remitan sus propuestas de comparecientes y el miércoles 10 de abril se reunirá la comisión para empezar a establecer un calendario. Desde el PP prevén que las primeras comparecencias se puedan realizar a finales del mes de abril. "UN TRABAJO SERIO Y PROFUNDO PARA LLEGAR AL FINAL" Gamarra ha señalado que, aparte de la "corrupción política" que a su juicio practica Pedro Sánchez con la ley de amnistía para seguir en Moncloa, también se está produciendo en España "una corrupción económica que acorrala sin duda alguna al Partido Socialista". "Hoy Pedro Sánchez está más débil que nunca, está acorralado por la corrupción política y por la corrupción económica y esto se materializa en rechazo cada vez mayor por parte de la sociedad española", ha manifestado. Al ser preguntada si el PP llamará al jefe del Ejecutivo a esa comisión de investigación del Senado, Gamarra ha indicado que hoy se va a presentar el plan de trabajo de esa comisión, en la que se va a pedir "mucha información" y "mucha documentación" porque el PP va a hacer un "trabajo serio y profundo para llegar al final". UN LISTADO "ABIERTO" En este punto, ha señalado que el PP solicitará la comparecencia de "todos aquellos" que "tengan algo que decir" sobre este caso. En este sentido, ha dejado claro que el listado de comparecientes de su partido "va a ser abierto". "Hoy comenzamos y, por tanto será el primer listado para empezar a trabajar y conforme vayamos avanzando en las investigaciones y con toda la documentación en nuestras manos iremos avanzando con más comparecientes para que, en base a la documentación que haya podido ya recabarse, se pueda llevar a cabo esa investigación con profundidad", ha explicado. En este sentido, ha subrayado que el PP llamará a comparecer "a todos aquellos que consideren a lo largo de este proceso que tienen que comparecer y que tienen que dar explicaciones a los españoles sobre la corrupción que acorrala al Partido Socialista en el ámbito del Gobierno de España". ARMENGOL O ÁBALOS EN EL LISTADO DEL PP Al ser preguntada después si el PP se plantea llamar a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, por sus relaciones con Air Europa y otras empresas, la secretaria general del PP ha indicado que citarán a todos aquellos que consideren "que tienen que comparecer y tienen que dar explicaciones a los españoles sobre la corrupción que acorrala al PSOE". Por lo pronto, ha apuntado que el Grupo Popular citará a la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, por esta presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. También ha aludido a "personas que han tenido altas responsabilidades como pueden ser secretarios de organización de ese partido", aludiendo así al exministro José Luis Ábalos, que fue secretario de Organización de PSOE. "Es un listado amplio pero es un listado abierto. Comienza lo que son las solicitudes de comparecencias, pero evidentemente hoy sólo es el inicio", ha abundado Gamarra al ser preguntada de nuevo si no estará Sánchez en ese primer listado de comparecientes. "Todo aquel que tenga que dar una explicación vendrá aquí a darla y mientras no se dén, evidentemente todos son susceptibles de ser llamados", ha concluido.