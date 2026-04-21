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Los traductores piden un sello que asegure que no se recurrió a la inteligencia artificial

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Madrid, 21 abr (EFE).- La asociación ACE Traductores ha lanzado, en vísperas del Día del Libro, un manifiesto y una campaña a favor de implantar un sello editorial de traducción humana, que asegure que la obra publicada en España no ha recurrido a la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) para su traducción.

"¿Sabes quién -o qué- ha traducido lo que lees?", con este mensaje ACE Traductores, la principal asociación de profesionales de la traducción editorial en España, ha presentado este sello, una herramienta de descarga gratuita y universal que reivindica la transparencia en el uso de la IAG aplicada al sector editorial.

En una nota de prensa, ACE Traductores ha señalado que apenas se conoce el grado de penetración de la IAG en los procesos editoriales y recuerda que casos como Harper Collins, "que en Francia ha anunciado que empezará a traducir de forma automática las obras de su sello de literatura romántica Harlequín, hace pensar que es cuestión de tiempo que esas prácticas lleguen a España".

Los traductores han puesto de ejemplo los supermercados, donde los consumidores exigen información de la procedencia del producto o de si tiene ingredientes modificados genéticamente.

La campaña a favor del sello de traducción humano reivindica ese mismo derecho para los lectores, que sepan si el libro que tiene en sus manos ha sido traducido, en su totalidad o parte, con IAG.

ACE Traductores ha explicado de que la campaña se desarrolla, desde hoy, en redes, prensa, librerías y bibliotecas con carteles informativos y se prolongará en los próximos meses a fin de recabar el apoyo de editoriales, libreros, autores y lectores.

La campaña se ha iniciado con vídeos de adhesión de los escritores Lorenzo Silva, Irene Vallejo y Rosa Montero con un mensaje: "si las obras literarias creadas por seres humanos se retroalimentan en un diálogo eterno, los textos generados por IAG se retroempobrecen".EFE

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