Candidato del PNV advierte de la alta conflictividad laboral "es mala para todos" y que "esto no puede seguir así"

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha advertido de la alta conflictividad laboral y ha incidido en que "esto no puede seguir así, ya que es malo para todos". "No puede ser que la huelga sea el recurso ordinario y, en vez de usarla, como último recurso se la tenga desde el primer momento encima de la mesa", ha lamentado. En una entrevista a Radio Nervión, recogida por Europa Press, el aspirante jeltzale ha analizado las elecciones vascas del próximo 21 de abril, y ha incidido en que el PNV siempre ha puesto "a las personas en el centro de las políticas". "¿Un partido de derechas hubiera creado la RGI?. Las políticas de protección social las ha desarrollado el PNV lo que no significa que para tener recursos públicos no haya que crear riqueza y actividad económica. Las dos caras de la misma manera, eso es PNV", ha defendido. Asimismo, ha reconocido que su "máxima prioridad en gestión" pasa por Osakidetza y por mejorarla. A su juicio, se trata de "un muy buen sistema de salud, pero tiene heridas y hay cosas a mejorar". "La sociedad vasca está mas envejecida y hay que ir poco a poco cambiando el modelo con cambios de gestión e internos de la mano de los profesionales. No se puede engañar a la gente y decirle que lo vamos a hacer de un día para otro. Nos va a costar un poco de tiempo porque es la empresa mas grande que hay en Euskadi. Lo que pido es no jugar con Osakidetza, hacer un acuerdo de país y cuidar la joya de la corona", ha añadido. Pradales, que ha reconocido que "sorprende la conflictividad" que se da en el ámbito público, ha incidido en que, cuando uno compara en términos medios las condiciones laborales, "tanto de salario, como de horario y conciliación, son mejores en el ámbito público que en el privado". "Llama la atención que tengamos un país con el 5% de la población del Estado y que tengamos el 40% de las huelgas, la mayoría en el ámbito público. Esto no puede seguir así, es malo para todos. Tenemos que pensar si es el país que queremos", ha expresado. De este modo, ha apostado por "recobrar la cultura del diálogo y la negociación". "No puede ser que la huelga sea el recurso ordinario y en vez de usarla como último recurso se la tenga desde el primer momento encima de la mesa", ha aseverado. Por otro lado, ha defendido que Euskadi es un país "seguro", pero no se puede bajar la guardia y es importante seguir "con la prevención y dotar de recursos a la Ertzaintza y policía municipal". "Me preocupa lo que he escuchado a EH Bildu sobre desarmar a la Ertzaintza. ¿Pero cómo vamos a desproteger a quienes nos tienen que proteger? ¿A quien roba o delinque le vamos a llevar un café con leche y pastas?. Necesitamos prevención, protección y tolerancia cero", ha añadido.