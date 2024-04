Siguen las diligencias para esclarecer la muerte de una madre y su hijo hace un mes en Hinojedo (Cantabria)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Torrelavega mantiene abierto un procedimiento judicial por la muerte de dos personas, madre e hijo, hace un mes en Hinojedo (Suances, Cantabria). El pasado 6 de marzo aparecieron en el domicilio familiar los cuerpos sin vida de ambos y, al parecer, según los primeros indicios, el hombre habría estrangulado presuntamente a la mujer para suicidarse después ahorcándose. Cuatro semanas después, existe un procedimiento judicial abierto por dos muertes violentas y se están realizando diligencias para tratar de esclarecer los hechos, sin que a día de hoy figure en la causa ninguna persona investigada, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. HALLAZGO La Guardia Civil halló a última hora de la tarde del miércoles 6 de marzo los cadáveres de una mujer, de 81 años, y su hijo, de 41, en la vivienda donde residían, en el barrio Darío Pedrajo de Hinojedo. El cuerpo de la anciana estaba dentro de la casa y presentaba signos de estrangulamiento, como marcas en el cuello que podrían corresponder a un cable o cuerda. Mientras, el del varón, que presumiblemente se había ahorcado, apareció en un cobertizo anexo. Las primeras inspecciones reflejaban que no se trataba de muertes naturales y los indicios apuntaban a que el varón mató a su madre (que tenía problemas de salud) y posteriormente se quitó la vida. La Benemérita había sido alertada por un familiar de las víctimas que no lograba contactar con ellas. Efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial se encargaron de investigar el suceso y realizar la inspección técnico ocular, mientras que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrelavega dirigía la investigación. Cuando se cumple un mes de lo ocurrido, esta agencia ha sabido por fuentes judiciales que existe un procedimiento abierto en el Juzgado 7 de la ciudad, que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos, por esas dos muertes violentas y que se están realizando diligencias para esclarecer lo sucedido, sin que por ahora haya ninguna persona investigada en esta causa. SUICIDIO O TERCERA PERSONA Una semana después de lo ocurrido, RTVE reveló que la muerte del hombre podría no ser un suicidio y que los agentes habían encontrado en el lugar indicios al parecer compatibles con la intervención de una tercera persona. Además, el ente público se remitía al informe forense, según el cual el varón apareció tendido sobre el suelo boca arriba -no colgado- y tenía una prenda de ropa tapándole la boca y un cable de color naranja apretado alrededor del cuello. También citaba el atestado del instituto armado, conforme al cual el cobertizo donde se encontró su cuerpo tenía la puerta cerrada con llave desde el exterior y añadía que no se habían encontrado las pertenencias personales del hombre, ni su cartera o teléfono móvil.