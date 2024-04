Otxandiano ve necesaria de una "regeneración política" que "rompa la decadencia" de los servicios públicos

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha insistido en la necesidad de una "regeneración política" que marque "un punto de inflexión" y que "rompa con la inercia decadente" de los servicios públicos y "ponga en marcha este país". "No podemos asumir y no podemos admitir que se juegue con las cosas de comer y menos con las cosas de vivir. Con la salud de nuestra ciudadanía no se puede jugar. Ni con el derecho a la vivienda, ni con los cuidados", ha resaltado. Otxandiano ha participado este sábado en un mitin en San Sebastián, junto a la cabeza de lista por Guipúzcoa, Nerea Kortajarena, y la portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales guipuzcoanas, Maddalen Iriarte, donde ha reivindicado el modelo político de la formación soberanista en el cambio de gobierno en Pamplona y ha querido "mirase en el espejo" del alcalde Joseba Asirón. Así, ha considerado que lo ocurrido en el Ayuntamiento de la capital navarra ha sido el acontecimiento político "más importante de EH Bildu" ya que refleja "un modelo de entender la política, el que necesita la sociedad" con la prioridad de "quitar a la ultraderecha reaccionaria de las instituciones, dejando los intereses cortoplacistas a un lado por los intereses del pueblo, y llegar a acuerdos entre diferentes". Frente a ello, ha contrapuesto lo ocurrido en Guipúzcoa tras las elecciones forales, con "otro modelo que es mantenerse en el poder y priorizar los intereses partidistas". De este modo, frente a la "amenaza" de la "derecha ultrarreaccionaria" que se hará "todo lo posible para que EH Bildu no gobierne", ha pedido a los partidos vascos que "no dejen que esto les condicione" y que antepongan los "intereses de la ciudadanía a los partidistas". Otxandiano ha reiterado que, a 15 días prácticamente de las elecciones del 21 de abril, "la izquierda independentista ya ha alcanzado dos metas" como son "la posibilidad de un cambio real". A su juicio, esto ya es "un hecho social" porque EH Bildu "es percibida como una fuerza de gobierno por cada vez más capas de la sociedad vasca". La "segunda meta" es, según ha explicado, "que el mapa político ya ha cambiado en esta parte del país y a partir del 21 de abril nada será igual". "El 'statu quo' que ha estado vigente durante tantos años, que en los últimos años muy especialmente, ha prevalecido una política cortoplacista, un matrimonio de conveniencia que ha ahogado las capacidades comunitarias de este país, que ha impedido avances en términos nacionales y en términos sociales, ha llegado a su fin", ha sostenido. En ese sentido, el candidato a Lehendakari ha destacado que EH Bildu ha sido "capaz de abrir un nuevo ciclo político", lo que le da "una posición de tranquilidad". "Estamos en disposición de hacer una campaña electoral que va a cambiar la dinámica política de esta parte del país y va a tener repercusiones políticas de hondo calado los siguientes años", ha añadido. Otxandiano, además, ha defendido que su formación ha tratado de "elevar el nivel del debate político" porque "alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que mantener la serenidad, el compromiso con el país, la perspectiva a medio o largo plazo, el rigor y la honestidad". De este modo, ha recordado que han "hablado del estatus político que se requiere en estas tres provincias, del avance necesario que necesitamos en el debate en torno a la soberanía" y, tras pasar "tres legislaturas en una rotonda incapaces de desbloquear ese debate". "JUGAR AL MONOPOLY" También se ha referido al problema de la vivienda y ha citado a San Sebastián, como "un claro ejemplo de lo que ocurre cuando se juega al monopoly, cuando la vivienda se entiende más como un valor de mercado que un derecho que hay que garantizar". "Donostia es un claro ejemplo de una política municipal que ha hecho prevalecer los intereses rentistas de unos pocos frente al derecho subjetivo a la vivienda", ha criticado. "Los precios están fuera del alcance de una mayoría y esto tiene repercusiones evidentes en la emancipación de los jóvenes y requiere de soluciones", ha insistido Otxandiano, quien ha opinado que la solución es "dotarnos de suficiente parque de vivienda público, suficiente oferta pública de vivienda que sea capaz de regular estructuralmente los precios del alquiler y los precios de la vivienda". En ese sentido, ha incidido en la importancia de fijarse en "políticas contrastadas" en vigor en otras partes de Europa, frente a los que "están mirando al sur, porque España está a la cola de los países europeos en cuanto a vivienda protegida" y, por tanto, ha destacado la necesidad de gobiernos que "sean capaces de asumir su responsabilidad y de dar soluciones a problemas concretos". Por otro lado, Pello Otxandiano ha lamentado la "inercia decadente" que se ha dado en los servicios públicos en los últimos años, cuyo "paradigma de este declive" ha sido Osakidetza, que ha pasado de "servicio público de calidad a una situación crítica". Así, ha apostado por una "regeneración" que traiga consigo gobiernos con una "visión por encima de intereses cortoplacistas" y ha insistido en la importancia de "recuperar nuestra ambición nacional para tener un sistema público de salud que garantice el bienestar y el acceso al sistema a todos los ciudadanos y para garantizar el acceso a la vivienda". "Nos merecemos un gobierno que defienda prioritariamente a la ciudadanía y yo me comprometo a que podamos volver a enorgullecernos de nuestros servicios públicos porque tenemos una oportunidad que es real, que está más cerca que nunca, y lo vamos a hacer posible", ha afirmado. "MARCO INCOMPARABLE" Por su parte, Nerea Kortajarena ha denunciado que en San Sebastián "el marco incomparable es la postal de una forma de entender la política, que desplaza absolutamente los deseos y las necesidades de la ciudadanía del primer plano político". La cabeza de lista por Guipúzcoa ha calificado de "inaceptable" la situación de la atención sanitaria en Osakidetza y ha considerado que "son situaciones que no se pueden normalizar", al tiempo que ha calificado de "escándalo" los precios de la vivienda, a los que hay que "poner solución". Asimismo, ha recordado que con Maddalen Iriarte "la izquierda soberanista obtuvo los mejores resultados de la historia" en los pasados comicios forales, y en las elecciones generales de julio EH Bildu "lo volvió a hacer". "Y lo vamos a volver a hacer, que a nadie le quede ninguna duda. Algunos quieren parar lo inevitable, pero somos imparables. Guipúzcoa volverá a votar abertzale, soberanista y de izquierda y demostrará que hacer política dando la espalda a la ciudadanía es un gran error. No se puede hacer política dando la espalda al mandato de la ciudadanía", ha concluido.