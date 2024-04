El Gobierno de Melilla busca reducir las cancelaciones y bajar los precios de los billetes de avión con Málaga y Madrid

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha anunciado que en los próximos días van a abordar las posibles mejoras a acometer para reducir las cancelaciones, así como las medidas para lograr la reducción de precios de los billetes de avión de la ciudad con Málaga y Madrid, las dos más usadas por los melillenses. A pregunta de los periodistas, Sabrina Moh ha avanzado su intención de convocar el Grupo de Trabajo de Transporte Aéreo y Marítimo para la próxima semana. "En la reunión de constitución del Grupo de Trabajo quedamos en la creación de dos subcomisiones -una para el transporte aéreo y otra para el marítimo-, y les adelanto que tenemos la previsión de iniciarlos la próxima semana, en cuanto acordemos con todos los agentes implicados la disponibilidad de fechas", ha anunciado. Un grupo de trabajo, ha agregado la delegada, en la que "se abordará cuestiones como las posibles mejoras a acometer para reducir las cancelaciones así como las medidas para seguir mejorando la calidad del servicio". Precisamente Moh ha puesto en valor pasos que se están materializando como la ampliación del horario del aeropuerto que se iniciaron esta semana, "algo que demandaba no solamente la ciudadanía sino también los propios colectivos que trabajaban en el aeropuerto". Un avance importante, ha agregado, que supone "aumentar de facto las frecuencias, por lo que la ciudadanía melillense tendrá otras opciones más cómodas de viajes". No solo eso, la delegada ha recordado que el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, "ya anunció que se va a trabajar para abaratar los costes, estableciendo tarifas máximas a los billetes de la ruta aérea entre nuestra ciudad y Madrid". Algo, ha añadido, que "no solo va a beneficiar a los melillenses sino que sirve para que se pueda impulsar el turismo a esta ciudad maravillosa que el todo el mundo debería conocer". Precisamente sobre esta cuestión, Sabrina Moh ha incidido en que la herramienta con la que va a trabajar el Gobierno es con el establecimiento de una Obligación de Servicio Público (OSP) de limitación de precio máximo. "Se ha mejora muchísimo el servicio y lo que tenemos, como punto débil, son las tarifas, para abaratar esos precios, queremos poner en marcha un proyecto piloto, donde participaremos tanto con un destino de Baleares como con otro de Canarias", ha señalado. Un proyecto piloto, ha apostillado, dado que "habrá que valorar cuáles son las repercusiones, lo que supone esta OSP con una tarifa máxima para la línea de Madrid y hacer, después, una evaluación, un análisis y comprobar los resultados para seguir mejorando".