María Méndez: "Estar aquí es un privilegio para todas"

Madrid, 4 abr (EFE).- María Méndez, jugadora del Levante y de la selección española femenina, afirmó que es "un privilegio para todas" ser convocadas con el equipo nacional y que siente una "felicidad máxima por estar rodeada de las mejores compañeras".

"Estar aquí es un privilegio para todas, más como se está poniendo ahora el fútbol femenino español. Está subiendo el nivel y todo el mundo quiere estar aquí. Siento felicidad máxima por estar rodeada de las mejores compañeras, de los mejores profesionales, de seguir aprendiendo y de seguir sumando experiencias que me harán mejor jugadora", dijo.

"Es difícil porque te tienes que amoldar muy rápido. Pero a mi me encanta la competición, la exigencia, soy muy autocrítica. Cada entrenamiento intento dar el máximo para poder disputar los minutos que me den o estar preparada para cuando me den la oportunidad poder aprovecharla bien", añadió en unas declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la concentración de la selección para los partidos clasificatorios para la Eurocopa 2025 ante Bélgica y República Checa.

Sobre estos duelos, comentó: "Lo bonito de este deporte es tener una ilusión cada día, ilusionarte con pequeñas cosas para llegar a las grandes. Acabamos de ganar la 'Nations' (Liga de Naciones) y tenemos a largo plazo el objetivo de disputar los Juegos, pero antes tienes otro que es ganar a Bélgica a República Checa. Hay que motivarse con esas cosas, exigirnos cada día para ser mejores y que cuando llegue el partido podamos disfrutar de una victoria".

Asimismo, habló de la amistad que mantiene con Athenea del Castillo, futbolista del Real Madrid: "La considero mi amiga porque he compartido con ella muchos momentos. Mi primer año en la élite, cuando fichamos por el Deportivo. Éramos uña y carne, íbamos juntas a todos los lados y cuando nos juntamos aquí supone reencontrarnos otra vez. Me ha ayudado mucho y le tengo mucho cariño. Estoy muy agradecida de haberla conocido y de que el fútbol nos haya juntado aquí". EFE

