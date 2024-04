Temas del día de EFE España del jueves 4 de abril de 2024

FÚTBOL FRAUDE

Madrid - La investigación judicial abierta sobre la gestión de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol continúa este jueves, a la espera de conocer si la jueza de Majadahonda que instruye el caso sobre los contratos firmados durante su gestión al frente de la institución federativa le cita a declarar tras su regreso a España desde República Dominicana.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

ELECCIONES VASCAS (ANÁLISIS)

Bilbao - Las próximas elecciones autonómicas vascas serán las más reñidas en mucho tiempo por el ascenso de EH Bildu en los últimos años, hasta llegar a disputar el triunfo a un PNV en retroceso. Mikel Folgueira.

(Texto a las 6:00 horas; 1016 palabras) (Infografía) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 14759549 y otros)

- La campaña abre oficialmente la medianoche de este jueves con actos electorales en las tres capitales de Euskadi, con PNV, EH Bildu y Vox en Vitoria, PSE-EE, Podemos y PP en Bilbao, mientras que Sumar ha elegido San Sebastián.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Directo)

ELECCIONES VASCAS

Vitoria - El creciente descontento de la ciudadanía vasca con la sanidad pública es uno de los principales reproches de todos los partidos al PNV, que ve su fama de buen gestor cuestionada y no oculta su preocupación por el desgaste que podría provocarle en la cita del 21 de abril. Marta Abecia.

(Texto a las 6:15 horas; 825 palabras)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21923127 y otros)

LEY AMNISTÍA

Madrid - La Ley de Amnistía continúa su camino en el Senado y este jueves la comisión conjunta de las comisiones Constitucional y de Justicia fijará su calendario de tramitación, mientras la ponencia que de forma paralela evalúa el impacto autonómico de esta norma vota el dictamen propuesto por el PP, muy crítico con una proposición que ve claramente inconstitucional.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

SALUD TABACO

Madrid - Las comunidades autónomas tienen hasta el mediodía de este jueves para comunicar si se adhieren total o parcialmente al Plan Integral de Prevención del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 y especificar las medidas de las que discrepan, según el plazo que les ha concedido el Ministerio de Sanidad antes de elevarlo al Consejo Interterritorial del viernes.

(Texto)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21923318 y otros)

CONSEJO AGUA

Madrid - Después de unas semanas de lluvias generalizadas y con las reservas de los embalses al alza, el Consejo Nacional del Agua (CNA) se reúne este jueves para analizar la normativa para la reutilización de aguas y la digitalización para evitar fugas y pérdidas en las infraestructuras hidráulicas.

(Texto)

ECOLOGISTAS INFORME

Madrid - Ecologistas en Acción presenta su informe 'El verdadero precio de los alimentos. La cara oculta de la agroindustria en la península ibérica', que incluye la descripción de los valores ecológicos de tres ecosistemas amenazados, las lagunas costeras del Mar Menor, Doñana y La Albufera.

(Texto)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21712142, 21577382 y otros)

PRESOS DOCUMENTAL

Madrid - Diego, Mari, Eugenio, Bárbara, Mehdi, Feli, Isidoro, Culopato, Yago y Gata. Son diez presos recluidos en cuatro cárceles españolas por delitos comunes, como el tráfico de drogas o la estafa. Pero son más que eso. Son un pasado, un presente y un futuro que la serie documental 'Muros', de David Miralles, lleva a la pantalla a partir de este lunes. Sagrario Ortega.

(Texto)(Vídeo)

FRANCISCO IBÁÑEZ (ENTREVISTA)

Barcelona - La hija del historietista Francisco Ibáñez, Núria Ibáñez, que se ha encargado de sacar a la luz 'París 2024', la obra inacabada en la que el dibujante estuvo trabajando hasta antes de morir y que se convierte en la última aventura de Mortadelo y Filemón, ha asegurado en una entrevista con EFE que si aparece material inédito, llegará al público.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

SUPERSUBMARINA LIBRO

Madrid - En 2016 los integrantes de Supersubmarina -José, Juanca, Pope y Jaime- sufrieron un accidente de tráfico que les ha mantenido alejados de la música desde entonces. Tras siete años de silencio cuentan su historia en el libro 'Algo que sirva como luz', que presentan este jueves.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

TELEVISIÓN ARGENTINA

Madrid - Los argentinos Gastón Duprat, Mariano Cohn y Andrés Duprat, responsables de películas como 'El ciudadano ilustre', se adentran ahora en el mundo del arte con 'Bellas artes', una comedia de seis episodios protagonizada por Óscar Martínez dentro de un amplio elenco que incluye a Dani Rovira, José Sacristán o Ángela Molina.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

9:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- Reunión de la ponencia de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para debatir y votar, a puerta cerrada, el informe elaborado por el grupo popular sobre el impacto autonómico de la Ley de Amnistía que tramita la Cámara Alta (Texto)

09:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- El secretario general de JxCat, Jordi Turull, interviene en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y presentado por la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. Hotel Palace (Gran Via de les Corts Catalanes, 668) (Texto)

10:30h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- Reunión de la Mesa y Portavoces de la comisión conjunta de las comisiones Constitucional y de justicia para fijar el calendario de tramitación de la proposición de ley orgánica de amnistía. Sala 20.003 del Senado. (Texto)

11:00h.- Madrid.- ORIENTE MEDIO.- El expresidente del Gobierno José María Aznar inaugura unas jornadas organizadas por FAES y el Instituto Atlántico de Gobierno sobre Irán y su relación con la crisis de Oriente Medio. Hotel Petit Palace Alfonso XII. Calle ALFONSO XII, 18.

11:30h.- Madrid.- REYES DEPORTE.- Los reyes Felipe y Letizia entregan los Premios Nacionales del Deporte 2022 Palacio Real de El Pardo. Madrid (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Vitoria.- ELECCIONES VOX.- La candidata a lehendakari de Vox, Amaia Martínez, ofrece una rueda de prensa en la jornada de arranque de la campaña electoral vasca. Sede Vox (Texto)

12:00h.- Madrid.- UE IBEROAMÉRICA.- El Real Instituto Elcano presenta el informe "Un futuro común para Europa, América Latina y el Caribe", elaborado con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Ministerio de Exteriores. SEGIB. Recoletos, 8. (entrada por la calle Salustiano Olózaga)

12:00h.- Madrid.- JUNTA ELECTORAL.- Reunión de la Junta Electoral Central (JEC). Congreso de los Diputados.

18:00h.- Bilbao.- ELECCIONES PODEMOS.- Elkarrekin Podemos AV arranca la campaña electoral con la secretaria general del partido morado, Irene Montero, y la candidata a lehendakari, Miren Gorrotxategi. Palacio Euskalduna. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Bilbao.- ELECCIONES PSE-EE.- La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, acompaña al candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, en el mitin de apertura de la campaña electoral vasca. La Terminal. Pintor Zuloaga, 3. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Vitoria.- ELECCIONES VOX.- La candidata a lehendakari de Vox, Amaia Martínez, hace declaraciones poco antes del inicio de la campaña electoral. Plaza de Santo Domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Bilbao.- ELECCIONES PP.- El presidente del PP del País Vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, abre la campaña para las elecciones vascas del próximo 21 de abril en un acto junto a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Hotel Catalonia Gran Vía Bilbao. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Vitoria.- ELECCIONES EHBILDU.- El candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, interviene en el acto de inicio de campaña de las elecciones vascas en el que participa también el coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi. Plaza de Santa Bárbara. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Vitoria.- ELECCIONES PNV.- El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, interviene en el acto de inicio de campaña junto al actual lehendakari, iñigo Urkullu, y el presidente del partido, Andoni Ortuzar. plaza de la Virgen Blanca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

Madrid.- CARBURANTES PRECIOS.- La Unión Europea publica su informe semanal sobre los precios de los carburantes. (Texto) (Infografía)

Madrid.- SENADO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, comparece en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Alimentación y en la de Pesca del Senado para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento en estas materias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Reinosa.- EMPRESAS SIDENOR.- La dirección de Sidenor y el comité de empresa celebran una reunión coincidiendo con el último día de plazo para la negociación del expediente de regulación de empleo temporal planteado por la empresa para su factoría de Reinosa. Sidenor.

9:00h.- Madrid.- MERCADOS SUPERVISIÓN.- El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, inaugura el primer Congreso CESGA, organizado por la Federación Europea de Sociedades de Analistas Financieros (EFFAS) y el Instituto Español de Analistas. Salón de Actos de Acciona. Gran Vía de Hortaleza, 3

11:00h.- Madrid.- DESEMPLEO INFORME.- El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, presenta el informe "Mercado de trabajo y protección por desempleo 2023". Sede de CCOO. C/ Fernández de la Hoz, 12

11:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TRANSPORTE AÉREO.- Las Palmas de Gran Canaria acoge la tercera edición de la jornada de conectividad aérea para destinos turísticos que organizan la sociedades públicas Turespaña y Aena. Auditorio Alfredo Kraus

12:00h.- Barcelona.- JORNADAS CERCLE.- El presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, y el director general de esta entidad, Miquel Nadal, presentan la 39 edición de la Reunión anual del Cercle d'Economia. Provença, 298 (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparece en la Comisión Mixta para la UE para informar sobre los últimos avances relativos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Barcelona.- EMPRESAS GACELA.- La fundación Cotec para la innovación empresarial presenta una nueva edición de su informe sobre Empresas gacela o de alto crecimiento, con datos del trienio 2019-2022, en la que participa el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Edificio Media TIC. Roc Boronat 117

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Madrid.- JUSTICIA FUNCIONARIOS.- Continúa la negociación en la mesa delegada entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos, que reivindican mejoras retributivas y de condiciones de trabajo. Ministerio de Justicia. C/ San Bernardo, 45

09:15h.- Málaga.- TECNOLOGÍA CIBERSEGURIDAD.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, participa en un desayuno informativo sobre ciberseguridad. Centro de Ciberseguridad de Google. Paseo de la Farola, 6 (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional juzga a un acusado de autoadoctrinamiento yihadista para el que la Fiscalía pide tres años de prisión. C/ Génova. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ESTAFA.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a un padre y a su hijo acusados de desviar ilegalmente las ventas de una página web de pulseras del cantante Maluma, consiguiendo un total de casi 154.000 euros, unos hechos por los que la Fiscalía pide para ellos tres años de cárcel. Audiencia Provincial

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional aborda el tramo final del juicio a tres ciudadanos sirios y un marroquí, acusados de financiar a combatientes de la organización terrorista Dáesh en una sesión en la que la Sala tratará de dejarlo visto para sentencia. C/ Génova. (Texto) (Foto)

10:00h.- Cuenca.- VIOLENCIA SEXUAL.- La Audiencia Provincial de Cuenca juzga a un joven acusado de delitos continuados de agresión sexual a dos menores, uno de ellos su hermano, por los que la Fiscalía pide para él un total de 35 años de prisión. Audiencia Provincial.

10:00h.- Valladolid.- JUICIO HOMICIDIO.- Juzgan a un hombre que se enfrenta a una petición de siete años y medio de prisión, acusado de acuchillar a otro durante una fiesta en Nochevieja. Audiencia Provincial de Valladolid (Texto)

11:30h.- Madrid.- JORNADAS DELINCUENCIA.- El Congreso acoge las jornadas sobre Ciencia y Políticas Públicas relacionadas con la delincuencia, a petición del Grupo Español de Política Legislativa Penal Sala Clara Campoamor, Congreso

11:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TRIBUNALES ASESINATO.- La Audiencia de Las Palmas continúa el juicio ante Jurado contra los acusados de haber secuestrado durante más de una semana y matado a un hombre con discapacidad mental para robarle. Audiencia, Sección primera

12:00h.- Soria.- COMISARÍA SORIA.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura la nueva Comisaría de la Policía Nacional en Soria. Nueva Comisaría (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, participa en un coloquio sobre las salidas para la renovación del Poder Judicial junto con los exministros de Justicia Rafael Catalá y Juan Carlos Campo, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. Consejo General de la Abogacía. Paseo de Recoletos, 13 (Texto)

19:00h.- Madrid.- ESTADO ALARMA.- El Congreso acoge la jornada 'De los estados de alarma a la quiebra del Estado de Derecho', a solicitud del grupo parlamentario de Vox. Sala Ernest Lluch, Congreso

SOCIEDAD

09:30h.- Madrid.- COMUNICACION RTVE.- El Consejo de Administración de RTVE se reúne por primera vez con Concepción Cascajosa como presidenta interina, que prevé abordar, entre otros asuntos, la contratación de David Broncano, posiblemente para dos temporadas.

10:00h.- Madrid.- ANTÁRTIDA MUJERES.- ACCIONA y Homeward Bound presentan 'Un viaje infinito', un documental sobre la mayor expedición de mujeres a la Antártida. En OCINE Urban Caleido, (P.º de la Castellana, 259, Fuencarral-El Pardo, 28046 Madrid). (Texto)

11:00h.- Madrid.- ECOLOGISTAS INFORME.- Ecologistas en Acción presenta su informe 'El verdadero precio de los alimentos. La cara oculta de la agroindustria en la península ibérica', que incluye la descripción de los valores ecológicos de tres ecosistemas amenazados -las lagunas costeras del Mar Menor, Doñana y La Albufera. (Texto)

11:50h.- Madrid.- MINISTERIO IGUALDAD.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, visita el Consejo de Seguridad Nuclear y participa en el acto por el primer aniversario del Plan de Igualdad del CSN y visita la exposición 'Ellas: mujeres con ciencia'. c/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

12:00h.- Madrid.- LENGUA SIGNOS.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, celebran junto a la comunidad sorda la reciente aprobación de la declaración de las expresiones vinculadas a la cultura sorda y la lengua de signos española como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país. c/Islas Aleutianas 28 (Texto)

13:00h.- Los Llanos de Aridane (La Palma).- ERUPCIÓN LA PALMA.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, participa en la siembra de la primera finca reconstruida tras la erupción del volcán Tajogaite, en La Palma. Camino Los Palomares, 118

18:00h.- Sevilla.- UNIVERSIDAD ERASMUS.- La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, inaugura la tercera edición de 'Erasmus Generation Meeting', la mayor cita en el ámbito de la movilidad estudiantil a nivel mundial. Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES). Avenida Alcalde Luis Uruñuela, 1

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

11:00h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Presentación de la temporada 2024/2025 del Teatro Real. Teatro Real (Texto)

11:00h.- Madrid.- SUPERSUBMARINA LIBRO.- Presentación del libro de Fernando Navarro 'Algo que sirva como luz', con el que el grupo Supersubmarina rompe siete años de silencio desde su accidente. Teatro Pavón (Texto)

11:00h.- Barcelona.- BIENAL MANIFESTA.- Manifesta 15 Barcelona Metropolitana presenta el concepto y el programa de la bienal, así como la primera selección de artistas y colectivos. Antigua editorial Gustavo Gili. C/Roselló 87-89 (Texto)

11:00h.- Madrid.- CULTURA CONGRESO.- Jornada parlamentaria organizada por el PSOE '¿Es el fin de la creatividad? Amenazas y retos legislativos'. Congreso de los diputados. (Texto)

11:00h.- Madrid.- EXPOSICIÓN MANGA.- Presentación de la exposición 'The Arte of Manga'. COAM | Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. C/ de Hortaleza, 63 (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- FERIA LIBRO.- Presentación del cartel oficial de la 83ª Feria del Libro de Madrid, que se celebrará del 31 de mayo al 16 de junio en el Parque de El Retiro, y que firma el ilustrador donostiarra Mikel Casal. Sede del Instituto Cervantes. c/ Alcalá, 49 (entrada por Barquillo). (Texto)

11:30h.- Madrid.- LUIS MARTÍN-SANTOS.- Presentación de la exposición 'Luis Martín-Santos. Tiempo de Libertad', en la Biblioteca Nacional. Sala Hipóstila. Planta 0 de la Biblioteca Nacional de España. (Texto)

11:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- La Casa de Misericordia presenta el cartel anunciador de la próxima Feria del Toro 2024 de San Fermín. Patio de Caballos de la plaza de toros (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- TELEVISIÓN ARGENTINA.- Rueda de prensa de presentación de la serie 'Bellas Artes', creada por los argentinos Gastón Duprat, Mariano Cohn y Andrés Duprat y protagonizada por Oscar Martínez, Aixa Villagrán, Ana Wagener, Adelfa Calvo, Dani Rovira, José Sacristán y Ángela Molina, entre otros. Museo Reina Sofía, auditorio 200 (Texto)

12:00h.- Santa Cruz de La Palma.- PATRIMONIO HISTÓRICO.- Acto de apertura del 94º Consejo de Patrimonio Histórico de España que reúne en el Museo Insular de La Palma a la representación institucional de las comunidades y ciudades autónomas en materia de Patrimonio Cultural, junto al equipo del Ministerio de Cultura. Museo Insular

12:00h.- Sevilla.- FESTIVAL FLAMENCO.- La sede del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF) acoge la presentación del VII Festival ‘Flamencos y Mestizos’. Instituto Andaluz del Flamenco C/ Santa Teresa, 8

12:30h.- València.- ARTE EL PASO.- La exposición 'El Paso' revisa la aportación de este grupo a la renovación del arte español a finales de la década de los 50 del siglo pasado. Fundación Bancaja, plaza de Tetuán, 23. (Texto) (Foto)

18:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CANARIAS SILBO.- El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canari, Lluís Serra, inaugura el nuevo Aula Cultural de Silbo, cuyo fin es rescatar, conservar y divulgar la tradición del silbo. Edificio de Humanidades. Campus del Obelisco.

22:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PREMIOS TEATRO.- La presidenta de la Academia de Artes Escénicas, Cayetana Guillén-Cuervo, acompañada de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura de Canarias, Migdalia Machín, presenta la segunda edición de los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas de España. Teatro Guiniguada.

