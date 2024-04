FAES acusa al PNV de "fingir" pedir ahora cuentas a Bildu por ETA tras haber "enterrado la memoria de la atrocidad"

La fundación FAES que preside José María Aznar ha acusado este miércoles al PNV de "fingir" pedir ahora cuentas a Bildu por ETA cuando, a su entender, estos años se ha dedicado, junto al Partido Socialista y Podemos, a "enterrar la memoria de la atrocidad continuada" de la banda terrorista en el País Vasco. "Mientras ETA mataba, el PNV sintiéndose a salvo era el principal vehículo de la fría impiedad que se extendió en la sociedad vasca, impiedad hacia las víctimas de la violencia directa, de la extorsión, de la amenaza, del éxodo silencioso y humillante", ha asegurado la fundación en un análisis del director de FAES y eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, titulado 'Esa memoria'. Según FAES, era el PNV el que "mientras ETA seguía matando, mantenía un pacto parlamentario de hierro con Batasuna" o el que "invitaba a irse a los que no comulgaran con la hegemonía nacionalista". "EN PLENA COMPETICIÓN" CON BILDU Ante las elecciones vascas del 21 de abril, FAES recrimina al PNV que le hayan "entrado los escrúpulos" y, en "plena competición" con Bildu, afee a "los legatarios políticos de ETA" su "connivencia" con la organización terrorista y no haber hecho ese "recorrido ético", que "es el eufemismo para indicar que no han condenado los crímenes de ETA". Así, la fundación critica que el PNV se haya puesto "muy digno" interpelando a Arnaldo Otegi qué hacían cuando ETA mataba y dónde estaban. "O la pregunta es simplemente retórica o la amnesia nacionalista es preocupante por selectiva y oportunista", añade. Según señala Zarzalejos en el análisis de FAES, "PNV, PSOE, Sumar, Podemos, toda esa destructiva coalición que sostiene una acción de gobierno demoledora para la democracia y la concordia de los españoles han sido los que han enterrado la memoria de la atrocidad continuada en la que el País Vasco y, por extensión, toda España sufrió a manos de ETA, pero también de las estructuras políticas, sindicales y sociales de la banda". "Y ahora unos preguntan y otros se callan y todos contemplan con algo más que con inquietud cómo ganan votos a sus expensas aquellos a los que han blanqueado a costa de despreciar el sufrimiento y trampear con los mínimos éticos exigibles a los que fueron parte de aquel horror, lo aplaudieron, lo apoyaron y se beneficiaron de él", advierte. Según recalca FAES, Bildu "no es el fruto maduro de quien evoluciona sinceramente hacia la democracia" sino "el fruto podrido del olvido de décadas de terror y, por tanto, de la impunidad histórica y política". "Bildu es la obra de los que ahora fingen pedirles cuentas", asegura FAES, que critica que además que el partido de Otegi ahora pretenda "encapsular las décadas de ETA en lo que denominan 'un ciclo', como si los casi 900 asesinatos y los miles de heridos pertenecieran al Cretácico".