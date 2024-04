Barbón (PSOE) acusa al PP de "utilizar" al Senado y de tratar a los presidentes de CCAA como "sujetos tutelados"

El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha manifestado este miércoles su enfado por la "convocatoria" de presidentes autonómicos a una nueva reunión el lunes de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre el contenido de la proposición de ley de amnistía. Para Barbón, que afirma haberse enterado por los medios de comunicación de la convocatoria, es "una absoluta falta de respeto" a la autonomía que se llame a los presidentes sin pactar con ellos la fecha y el orden del día. "Está claro que lo hacen para que no vaya", ha escrito en su cuenta de la red social X, en un mensaje recogido por Europa Press. "Hacer política utilizando a las instituciones -en este caso el Senado, al tener mayoría absoluta el PP- no es nunca una buena opción", ha señalado el dirigente asturiano. En su opinión los 'populares' "se equivocan" y tratan a los presidentes de las comunidades autónomas como si fueran "sujetos políticos tutelados". No se dan cuenta, añade, que él es Presidente del Principado de Asturias y tiene sus competencias definidas en virtud de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Asturias. "El Lunes estaré cumpliendo con mis obligaciones como Presidente del Principado de Asturias, trabajando en mi tierra por nuestra gente y desarrollando la agenda de trabajo que tengo cerrada desde hace semanas", ha añadido Barbón, que ha exigido en su mensaje "respeto" para Asturias y su autonomía.