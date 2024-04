Feijóo acusa a Sánchez de "usurpar" la democracia y "erosionar la convivencia": "Hemos pasado del muro al búnker"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de "erosionar la convivencia, la estabilidad y la dignidad de las instituciones" y ha avisado que "ante semejante usurpación de la democracia constitucional" por parte del presidente, su partido "no puede ni debe poner la otra mejilla". "En España hemos pasado del muro al búnker. Es una evolución lógica en todo aquel que siente la necesidad de construir un muro para separarse de una parte de su propio país. Aquellos que ni vencen ni convencen necesitan proteger su debilidad electoral y social mediante este tipo de recursos", ha aseverado. Así se ha pronunciado en la clausura del encuentro 'Fragilidad de la democracia en tiempos de populismo y polarización. ¿Está la libertad amenazada?', con motivo de la presentación del libro "España, terra incógnita" del exministro de Exteriores José Manuel García Margallo y exsecretario de Estado para la Unión Europea Fernando Eguidazu en la Fundación Rafael del Pino. AVISA QUE NO PONDRÁ "LA OTRA MEJILLA" Feijóo ha indicado que el "muro" que anunció Sánchez en septiembre "no protege principios, ni protege ideologías" sino "ambiciones personales que nada tienen que ver con el interés general". A su entender, a un lado está "un Gobierno encastillado, manejado por todos los que quieren destruir la patria común" y, al otro lado, los españoles, que no quieren "destruir la patria común". "Ningún Gobierno hasta la fecha había hecho tanto para erosionar la convivencia, la estabilidad y la dignidad de las instituciones. Y ante esta semejante usurpación de la democracia constitucional, no puede ni debe ponerse la otra mejilla. Y no lo haré", ha garantizado. El líder del PP ha advertido al PSOE que "de nada está sirviendo el intento desesperado de intimidar con descalificaciones y etiquetas a esta marea de discrepantes que crece día a día". A su entender, "rebelarse ante la realidad que vive hoy nuestro país es una obligación democrática que hace que españoles de diferente posición ideológica luchen codo con codo". "Ya no se trata de izquierda o derecha. En el lado bueno del muro se agrupan demócratas de todo abanico ideológico que han pasado del estupor ante lo que está sucediendo a la indignación y de la indignación a la serena respuesta democrática", ha aseverado, para añadir que "celebran" la respuesta democrática que se está produciendo en "las instituciones, en las entidades representativas, en la calle y en el pensamiento". PORTUGAL, UN EJEMPLO DE "CULTURA DEMOCRÁTICA" El jefe de la oposición ha señalado que Portugal está dando una "lección de cultura democrática", recordando que en el país vecino existe también "un sistema de partidos en el que junto a un centro derecha y a un centro izquierdo, están presentes otras opciones más extremas". Así, ha indicado que en Portugal ha ganado Luis Montenegro, hermano del PP, y los portugueses está teniendo "más suerte con sus políticos" que los españoles porque, "hay un Partido Socialista responsable que hace tres cosas": "reconocer la victoria del oponente", "ser fiel al mandato de las urnas" y "prestar su colaboración en los grandes asuntos de Estado". "Aquí, en cambio, sus homólogos socialistas hacen también tres cosas. La primera, son incapaces de aceptar su derrota. Reniegan del mandato de la gente. Y solo colaboran con quienes aspiran a debilitar", ha lamentado. En este punto, ha acusado al PSOE de "arrodillarse" ante los que quieren "destruir España" y ha subrayado que "el progresismo debería ser incompatible con la ruptura, con el privilegio y con la insolidaridad". Es más, ha dicho que las medidas que hoy se toman en España "son saltos en el vacío, sin otro propósito que blindar el búnker donde está instalado el Gobierno". Feijóo ha afirmado que la obligación del PP es "evitar que España sea como el PSOE, del que ha desaparecido la libertad de crítica y respeto por el pasado; que se parezca a los reinos de taifas de la extrema izquierda o que caiga en el caos al que han llevado a Cataluña. "Tenemos fuerza política, social e intelectual para ello", ha agregado. DICE QUE "A NADIE HA SORPRENDIDO" QUE ARAGONÈS PLANTEE EL REFERÉDUM Una vez más, Feijóo ha denunciado el intento del Gobierno de controlar órganos como RTVE, una "corrupción" que, en su opinión, es una "corrupción que quiere contagiar a todas las instituciones" del Estado. "Solo se obstina en corromper todo lo que toca aquel que teme el buen funcionamiento de las instituciones", ha advertido. En su discurso también ha aludido a las declaraciones del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha propuesto el artículo 92 de la Constitución española como la "vía óptima" para un referéndum de independencia en Cataluña. "A nadie le ha sorprendido este anuncio. Todo el mundo sabe que puede ser verdad", ha manifestado. Sin embargo, ha destacado que "las voces" el PSOE y en el Gobierno han sido "tibias". "Y en ninguna se dice que semejante hipótesis es inconstitucional y antiestatutaria. Hay que entender y compadecer a estos portavoces. Ellos saben que en un inmediato futuro tendrán que presentar el referéndum como la fórmula ideal para lograr la convivencia", ha resaltado. Durante su intervención en este acto --en el que han participado también Nicolás Redondo Terreros, Maite Pagazaurtundua y Manuel Pimentel, entre otros--, Feijóo ha afirmado que se encontraba allí con "políticos sólidos". "Podíamos hacer un Consejo de Ministros mucho mejor que el actual y desde luego mucho más barato", ha exclamado.