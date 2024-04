PP vasco defiende un modelo de "construcción social" frente a modelo de "construcción nacional" de un PNV "desorientado"

La secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, ha abogado por un modelo de "construcción social" frente al modelo de "construcción nacional" de un PNV "desorientado". Asimismo, ha acusado a la formación jeltzale de intentar vender "una moto gripada" y de apelar solo al "voto del miedo". En declaraciones realizadas en Bilbao, la cabeza de lista de la formación popular por Vizcaya a las elecciones del 21 de abril se ha referido, entre otras cuestiones, a la celebración ayer domingo del Aberri Eguna (Día de la Patria vasca). Tras señalar que en el acto desarrollado por la formación jeltzale en la Plaza Nueva de Bilbao se pudo ver a sus dirigentes "más desorientados" de los últimos años, ha ironizado con el hecho de que el PNV recurra al lema 'Indar Berria'. "Se quieren llamar nueva fuerza o fuerza nueva cuando llevan 40 años gobernando, aunque no quieran responsabilizarse de los fiascos que ha tenido su gestión", ha expresado, para añadir que el PNV "está secando la ubres de la vaca". En este sentido, ha lamentado que "los Presupuestos del Gobierno Vasco hayan crecido "un 20% mientras las rentas del trabajo únicamente lo han hecho un 3%". A su juicio, el PNV muestra "falta de credibilidad y falsedad en su estilo" ya que apela al "voto del miedo" cuando en los últimos tres meses ha pactado con EH Bildu "el gobierno de Pamplona, los Presupuestos de Vitoria y las últimas leyes del Parlamento". De este modo, y tras acusar a PNV y EH Bildu de ser "exactamente el mismo modelo", ha contrapuesto frente al proyecto de "construcción nacional", el del PP que pasa por la "construcción social y poner en el centro a las personas". Asimismo, ha acusado al PNV de no hablar de los problemas que padece Osakidetza o de las "kilometradas" que los jóvenes se ven obligados a hacer para encontrar "oportunidades" fuera de Euskadi. "Los dirigentes del PNV nos intentan vender una moto gripada", ha añadido. Por ello, ha apelado al voto que ofrezca "estabilidad económica, política y social" a Euskadi, frente a las "apelaciones al voto del miedo". "Espero que podamos hablar de por qué no tenemos la Y vasca, de por qué Osakidetza está como está o de la falta de seguridad en nuestras calles", ha finalizado.